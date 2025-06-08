Скандал между Чарльзом III и принцем Гарри: стало известно отношение королевы Камиллы

Инсайдер, приближенный к королевской семье Великобритании, рассекретил, как королева Камилла относится к напряженным отношениям, возникшим между ее мужем Чарльзом III и его младшим сыном принцем Гарри. По словам источника, она пытается делать все возможное, чтобы дистанцироваться от конфликта.

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Ее Высочество никогда публично не комментировала раскол в семье монархов, да и в целом не вмешивается в скандал, пишет People. Как отметил информатор, королева "держится в стороне" всех разборок.

Стоит отметить, что проблемы во взаимоотношениях между герцогом Сассекским и Чарльзом III возникли еще в 2020 году. Тогда принц Гарри и его жена Меган Маркл официально отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Из-за такого поступка Букингемский дворец остановил ведение охраны супругов. Герцог Сассекский был сильно недоволен этим решением и заявлял, что это может поставить их жизни "под угрозу".

Еще больше конфликт между представителями королевской семьи разгорелся, когда в 2023 году принц Гарри выпустил мемуары "Запасной". В книге он раскрыл много неожиданных деталей о жизни монархов, более того, назвал королеву Камиллу злодейкой. Позже герцог Сассекский даже обвинил жену отца в том, что она якобы "сливала" информацию о нем в прессу.

"Мы давно не общались. Я люблю каждого члена своей семьи, несмотря на разногласия. Поэтому, когда я вижу ее, нам очень приятно общаться. Она моя мачеха. Я не смотрю на нее как на злую мачеху. Я вижу в ней человека, который вышел замуж и сделал все возможное, чтобы улучшить собственную репутацию и имидж, ради себя самой", – комментировал свои отношения с монархиней герцог Сассекский.

Недавно стало известно, что принц Гарри проиграл дело о восстановлении права на автоматическую охрану в Великобритании. На фоне этого события он дал довольно громкое интервью, где заявил: хотел бы примириться с семьей, в частности из-за того, что не знает, как долго сможет прожить его отец.

"Он не хочет со мной разговаривать из-за этих вопросов безопасности. Я не знаю, сколько времени осталось моему отцу. Между мной и некоторыми членами моей семьи было очень много разногласий. Я хотел бы примирения со своей семьей. Нет смысла продолжать борьбу, жизнь бесценна", – говорил муж Меган Маркл.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Гарри попал в конфуз в Лондоне на фоне заявлений, что не чувствует себя там безопасно.

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