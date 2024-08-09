Александру Пономареву – 51! Как выглядит и чем сейчас занимается украинский секс-символ 90-х

Украинский певец Александр Пономарев 9 августа отмечает день рождения. Секс-символу 90-х исполнился 51 год, последние из которых он посвятил помощи своей стране в войне против России.

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Артист пишет патриотические песни и ездит на передовую с коллегами, чтобы поднять боевой дух воинов. OBOZ.UA решил показать, как он изменился за долгие годы карьеры, и рассказать, чем исполнитель занимается сейчас.

В последнее время Александр Пономарев объединился с коллегой Михаилом Хомой, который прославился под сценическим именем DZIDZIO. Артисты провели множество благотворительных концертов в Украине и за рубежом, благодаря которым удалось собрать более 3,5 млн евро на дроны и автомобили для ВСУ.

17 апреля Александр Пономарев, Михаил Хома и Тарас Тополя – лидер группы "Антитела" – презентовали патриотическую песню "Темна нічка" и клип на нее, а в 2022 году мир увидел трек "На землі, у повітрі та на морі", рассказывающий о начале полномасштабного вторжения оккупантов 24 февраля.

"Україна переможе" – хит, вдохновлявший народ в начале большой войны – тоже появился при содействии Александра Пономарева.

С тех пор певец много времени провел на сцене, но еще чаще его можно было увидеть в окружении военных. Перед героями исполнитель пел на разных направлениях.

У народного артиста Украины нет времени на фотосессии. Его актуальные фото в основном сделаны в студии звукозаписи или на сцене. Однако на странице звезды можно найти архивные кадры из его молодости, когда Пономарева называли секс-символом украинской сцены.

Однажды певец, часто общающийся с военными, признался, что большинство разговоров так или иначе затрагивают тему их усталости. После этого он допустил в интервью, как Украина может победить Россию.

Кстати, россияне почти 30 лет назад предлагали талантливому артисту переехать в РФ. Однако он отказался и проигнорировал привлекательные гонорары.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр Пономарев прокомментировал каминг-аут названной дочери Зои. Когда-то он воспитывал ее как родную и до недавних пор публично поздравлял с днем рождения.

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