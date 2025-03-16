Стали известны подробности завещания Джина Хэкмена: почему в семье актера может разгореться 'война' за наследство

Менее чем через месяц после того, как американский актер Джин Хэкмен и его избранница Бетси Аракава были найдены мертвыми в собственном доме, появились подробности о завещании двукратного лауреата премии "Оскар". Оказалось, что все свое состояние в размере 80 миллионов долларов звезда оставил жене.

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Однако, как отметили судмедэксперты, пианистка отошла в засветы раньше знаменитости, так что, по мнению юристов, между членами семьи Хэкмена может разгореться ожесточенная борьба за наследство. Как сообщает TMZ, дело в том, что у супругов не было общих детей, но у актера были три наследника от предыдущего брака с Фей Мальтезе: 65-летний Кристофер Аллен, 58-летняя Лесли Энн и 62-летняя Элизабет Джин. Лауреат премии "Оскар" не указал ни одного из их имен в документе, что может повлечь за собой судебные споры.

Стоит отметить, что в своем завещании Бетси Аракава тоже оставила большую часть состояния мужу, однако она добавила одно важное положение. Согласно ему, если пианистка и Джин Хэкмен умрут в течение 90 дней друг после друга, будет считаться, что они отошли в засветы одновременно, а все активы женщины будут переданы на благотворительность.

Как сообщает Hola, еще больше усложнить ситуацию могут законы Нью-Мексико о совместном имуществе. Если супруги не подписывали брачный договор, то в собственность Бетси Аракавы может перейти большинство наследства Хэкмена, что соответственно пойдет на благотворительность. Такое развитие событий может повлечь за собой продолжительную судебную волокиту, поскольку дети актера имеют определенные права на имущество звездного отца, ведь являются прямыми наследниками.

Кроме того, сын Хэкмена Кристофер Аллен уже нанял известного адвоката по трастам и недвижимости Эндрю Катценштейна. Это указывает на то, что мужчина может обжаловать завещание и побороться за наследство.

Отмечается, что последние изменения в завещание Джин Хэкмен внес 7 июня 2005 года. По данным судмедэкспертов, оскароносный актер страдал болезнью Альцгеймера, однако точная дата установления диагноза остается неизвестной. Это может стать еще одной причиной обжалования завещания наследниками звезды, поскольку возникают вопросы о его работоспособности на момент подписания документа.

Напомним, Джин Хэкмен и Бетси Аракава были найдены мертвыми в собственном доме в Санта-Фе, США, 26 февраля. Приблизительно через неделю после обнаружения тел звездных супругов судмедэксперты установили, что, вероятно, пианистка отошла в вечность еще 11 февраля. Причиной смерти избранницы актера стала хантавирусная инфекция, которая передается через контакт с испражнениями грызунов.

По данным специалистов, жизнь Хэкмена оборвалась 18 февраля. Двухкратный лауреат премии "Оскар" отошел в вечность из-за ряда сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.

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