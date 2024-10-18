Стала еще красивее: как выглядит Камерон Диаз после двух родов и 10-летней паузы в карьере. Фото

Голливудская актриса Камерон Диаз возвращается на большие экраны после 10-летнего перерыва в карьере. Последний раз звезда снималась в детском мюзикле Энни 2014-го года. Появившись на саммите самых влиятельных женщин по версии журнала Fortune, состоявшегося 14 октября, 52-летняя красавица откровенно рассказала о творческой паузе.

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За время своего отсутствия знаменитость уделила внимание семье – совместно со своим любимым, гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, актриса воспитывает дочь 4-летнюю дочь Реддикс, а в марте 2024 года стало известно о рождении сына Кардинала. Выйдя на публику на этой неделе, мать двоих поразила зрителей своим внешним видом.

Глаза Диаз сияли под светом софитов, когда актриса дарила присутствующим в зале свою улыбку. За 10 лет белокурая красавица словно расцвела, что прекрасно подчеркнул ее монохромный образ – наряд total-black выделил ее черты. Контраст между одеждой и кожей добавляет молодости и свежести лицу актрисы.

Камерон призналась, что "должна была это сделать", когда речь зашла о перерыве в актерской деятельности. "Мне казалось, что это было правильным решением для меня, чтобы восстановить свою собственную жизнь, и мне было просто плевать на все остальное. Ничья мысль, ничьи успехи, ничьи предложения, ничто не могло изменить моего решения позаботиться о себе и построить жизнь, которая я действительно хотела иметь", – поделилась она со сцены, пишет The Hollywood Reporter.

В конце концов Диаз возвращается на большой экран для фильма "Снова в строю" с Джейми Фоксом от Netflix, премьера которого состоится в январе 2025 года. Также сообщается, что она примет участие в съемках для будущего "Шрека 5" и ведет переговоры о том, чтобы сняться вместе с Киану Ривзом в темной комедии "Результат".

"Это был очень подходящий период для моей семьи. После COVID мы долго оставались дома... – объяснила знаменитость, добавив, что фанаты предполагали – это конец ее карьеры. – Нет, это не так, для меня это не конец". По словам звезды, в решении вернуться ее поддержал муж, который мотивировал любимую "показать все, что она умеет".

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