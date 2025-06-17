Стал отчимом бывшей девушке и 'сделал' ей братика: 18-летний блогер, который пять лет назад шокировал всю Украину, будет многодетным отцом

Скандальный 18-летний блогер Паша Пай сообщил, что его избранница, Дарья Маханец, беременна третьим ребенком. По словам юноши, у пары уже родился общий сын, а женщина также воспитывает старшую дочь, Милану Маханец, с которой ранее интернет-деятель состоял в "отношениях". Сейчас он стал для 12-летней девочки отчимом.

Видео дня

О предстоящем пополнении в семье блогер рассказал на личной странице в Instagram. Он опубликовал фото с любимой, где показал УЗИ-снимок малыша.

"В 18 лет стану папой 2 детей. Я не делился с вами тем, что происходит в нашей жизни. Но сейчас – тот самый момент, когда хочется рассказать все. В сентябре у нас с Дашей родится второй, долгожданный ребенок. Я всегда мечтал о большой семье, в которой минимум трое детей. Сейчас я на шаг ближе к своей мечте и хочу, чтобы вы поддержали нас и были рядом в важные и волнующие моменты нашей жизни", – написал интернет-деятель.

Паша Пай отметил, что планирует возобновить свою активную деятельность в соцсетях. Он хочет показать поклонникам больше аспектов жизни их семьи и доказать, что между ними существуют реальные чувства, а не просто хайп.

Стоит отметить, что в 2020-м Паша Пай не на шутку шокировал Украину. Блогер, которому тогда было 13 лет, закрутил "роман" с 8-летней моделью Миланой Маханец. Они публиковали в социальных сетях довольно откровенные фото и видео, где обнимают или целуют друг друга. На всех кадрах интернет-деятель и модель были одеты, однако иногда девочка позировала на камеру в открытой одежде или купальнике. Тогда мама Миланы Маханец заявляла, что полностью поддерживает "отношения" дочери со старшим парнем. Как говорила сама модель, сначала они с Пашей Паем просто хотели похайповать и поднять активность в соцсетях, однако со временем привязались друг к другу.

Со временем на резонансный "роман" отреагировал Николай Кулеба, который в тот период был уполномоченным президента Украины по правам ребенка. Государственный деятель отметил, что считает такое поведение Паши Пая и Миланы Маханец опасным, поэтому обратился в Офис генпрокурора, МВД и киберполицию. После этого дело начали расследовать правоохранительные органы. Дарью Маханец вызвали на допрос для дачи необходимых показаний. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 301 УК Украины – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов.

Когда скандал начал набирать все большие обороты, мать модели заявила, что между ее дочерью и интернет-деятелем на самом деле никогда не было романтических чувств. Она объяснила: "У них нет отношений, они партнеры. Это такая хайповая тематика развития детской страницы. Это было рассчитано на детей, а не на выход куда-то. Там не вкладывался какой-то смысл, который сейчас преподносится в каком-то извращенном характере".

Из-за скандального "романа" страницы Паши Пая и Миланы Маханец были заблокированы, однако со временем им восстановили доступ к аккаунтам. Тогда блогер обнародовал фото с макияжем и опроверг все упреки, что якобы является гомосексуалом. Он отметил, что имеет девушку, а косметика на лице или высокий голос ничего не говорят о его ориентации.

В 2024 году Паша Пай снова обнародовал пост, где рассказывал о своих отношениях, однако уже не с Миланой Маханец, а ее мамой. Блогер показал видео, где дарит избраннице большой букет роз за то, что она родила ему сына. В конце записи пара страстно поцеловалась.

Время от времени в профиле Паши Пая появляется "семейный" контент. Интернет-деятель делится кадрами с Дарьей Маханец, бывшей девушкой, для которой теперь стал отчимом, и сыном.

Однако стоит отметить, что история о попытке создать многодетную семью выглядит несколько странно. Дело в том, что в 2023 году Паша Пай публиковал фотографию с сыном Дарьи Маханец и называл себя крестным отцом мальчика.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как живет 14-летняя дочь самой старой роженицы в Украине, которая умоляла о помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!