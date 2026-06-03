Стал на сторону России. Певица Оксана Вояж рассказала, как известный украинский фольклорист оказался в Москве и шокировал ее словами о войне

Певица Оксана Вояж, которая была одной из самых ярких звезд украинской сцены 2000-х, призналась, что огромным потрясением после начала полномасштабной войны для нее стало разочарование в людях, которых знала много лет. По словам артистки, некоторые ее знакомые переехали в Россию и начали повторять кремлевскую пропаганду.

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Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA. По словам Оксаны Вояж, особенно больно ее поразил разговор с фольклористом, которого она много лет искренне уважала.

"У меня никогда не было много друзей, – говорит певица. – Но был один знакомый, которого искренне уважала. Он был известным фольклористом, работал с украинской музыкой, записывал песни, популяризировал культуру. Более того – был настолько проукраинским, что с ним трудно было говорить по-русски, казалось, он его не понимает".

"И вот после начала большой войны он уехал в Россию, где, как оказалось, имел какой-то бизнес, – продолжает певица. – Об этом я тогда еще не знала. Однажды позвонил мне: "Хочу поговорить о твоей песне "Вернешься живым". Я обрадовалась, потому что на тот момент получала много теплых отзывов об этой работе, которую сделала в начале вторжения. Но разговор пошел в другую сторону. Он спросил: "А ты вообще понимаешь, кто на кого напал?". Я даже не поняла, о чем идет речь. Переспросила".

Артистка говорит, что не могла поверить собственным ушам, когда услышала от собеседника тезисы российской пропаганды: "Он начал убеждать меня, что это якобы не Россия напала на Украину, а наоборот. Что Украину надо от чего-то "очищать", что мы сами себя обстреливаем и разрушаем собственные города. Я спросила: "Так ты же в Киеве, что не видишь, что происходит?" А он ответил: "Я в Москве". Мы поссорились. Я бросила трубку и расплакалась".

Не менее шокирующим для нее стал разговор с другим знакомым, который много лет назад переехал в Россию после женитьбы: "Был еще один мой знакомый – когда-то едва ли не самый большой мой поклонник. Мы вместе занимались спортом, жили по соседству. Лет двадцать назад он женился на девушке из Санкт-Петербурга и переехал в Россию. Однажды тоже позвонил. Сначала все было тепло: рассказывал, как любит мои песни, как до сих пор их слушает. Будто в шутку заметил, что зря перевела репертуар на украинский. А потом начал повторять те же пропагандистские тезисы. И чем дальше, тем страшнее. В какой-то момент сказал, что будет радоваться, когда Киев сотрут с лица земли. У меня был шок. Взорвалась: "Ты же украинская морда, что ты несешь?". Заблокировала его".

В то же время Оксана Вояж говорит, что в ее семье всегда четко поддерживали Украину. Она вспомнила реакцию своего свекра на рассказы российских родственников об "опасных бандеровцах": "Родственников в России у меня никогда и не было. Только у свекров есть дальние где-то на Кубани. Но общаются редко. Помню один телефонный разговор свекра с ними. Ему говорят: "У вас там опасно, бандеровцы же". А он ответил с юмором: "Так можете меня бояться, потому что я сам бандеровец". Мне тогда очень понравилась его реакция".

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Полное интервью с певицей Оксаной Вояж читайте на OBOZ.UA завтра, 4 июня.

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