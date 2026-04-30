Спеть на одной сцене с Бумбокс: организаторы концерта объявили об особых благотворительных билетах

PMK, организаторы концертов Бумбокс 16 и 17 мая, объявили об особой, благотворительной категории билетов.

Доступными стали 100 backstage-билетов, по 50 билетов на каждое выступление. Благотворительный взнос за один билет – 50 тыс. грн, средства будут направлены в Фонд Андрея Хлывнюка.

Благотворительный билет – это возможность полностью погрузиться в концерт со специально оборудованного балкона по обе стороны сцены – максимально близко к группе, не выходя на сцену.

К каждому из 100 билетов прилагается коллекционный постер "Живой" в рамке и с автографами музыкантов группы.

Для тех, кто хочет провести вечер в компании и рассмотреть каждую деталь концерта, доступна опция "Терраса за донат" – места на террасе Blockbuster Mall. Благотворительный взнос за столик на четыре человека составляет 50 тыс. грн, где 5 тыс. – это депозит на Food Hall ТРЦ, а 45 тыс. грн будет направлено на благотворительность.

Обе категории билетов имеют общую цель – закупку Фондом Андрея Хлывнюка необходимого оборудования для Сил обороны Украины, согласно актуальным запросам.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно оставить заявку по ссылке, после чего с вами свяжется менеджер.