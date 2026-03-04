'Спасибо за дружбу'. София Ротару растрогала архивным снимком с Владимиром Ивасюком в день его рождения

Украинская эстрадная певица София Ротару в день, когда композитор Владимир Ивасюк мог праздновать свой 77-й день рождения, обратилась к нему в соцсетях. Артистка опубликовала архивный снимок и оставила короткое, но эмоциональное послание.

В своем Instagram Ротару разместила совместное фото с Ивасюком, почтив память деятеля, который сыграл ключевую роль в ее творческом становлении. На фотографии они сидят на зеленом карпатском склоне среди полевых цветов. На фоне – горный пейзаж с холмами и деревьями.

Композитор одет в яркую оранжевую рубашку, певица – в светлое платье с длинными распущенными волосами

.Этот обнародованный кадр был сделан на съемках музыкального видео "Песня всегда с нами" в 1975 году.

"Владимир Ивасюк. Спасибо тебе за дружбу и песни", – обратилась к музыканту София Ротару и добавила эмодзи красного сердечка.

Известно, что Ротару и Ивасюк впервые встретились во время работы над музыкальным фильмом "Червона рута" в 1971 году, где она исполняла его композиции. Именно с этого периода началось их длительное творческое сотрудничество.

"В поезде "Донецк–Верховина" знакомятся карпатская девушка Оксана и молодой шахтер Борис. В роли Оксаны – преподаватель Черновицкого музыкального училища София Ротару. Бориса играет солист "Смерички" Василий Зинкевич. Парень и девушка влюбляются друг в друга. И весь сюжет картины, собственно, построен на их взаимоотношениях. В Карпатах дороги молодых расходятся, но Борис разыскивает свою прекрасную незнакомку. Влюбленные встречаются снова, и друзья приглашают их спеть на концерте для отдыхающих. Все свои чувства Оксана и Борис, конечно же, выражают в песнях", – говорится о сюжете съемки фильма на сайте памяти Владимира Ивасюка.

В последующие годы певица исполняла ряд песен Ивасюка, в частности "Червона рута", "Водограй", "Балада про мальви". Многие из них вошли в ее репертуар и стали узнаваемыми хитами. Композитор написал для Ротару более двух десятков композиций.

В 1975–1978 годах вышла пластинка "София Ротару поет песни Владимира Ивасюка", которая неоднократно переиздавалась. Совместные работы артистов звучали и на международной сцене – в частности на фестивале Sopot International Song Festival в Польше в середине 1970-х годов.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти жутких версиях смерти Владимира Ивасюка, которые не дают покоя украинцам 46 лет. Официальная версия, озвученная советским следствием в 1979 году, – самоубийство через повешение. Именно с этой формулировки и началась история, в которую многие не поверили.

