Спасатели лезли через балкон: появились подробности смерти и последних лет одинокой жизни самой старой мамы Украины

В Чернигове оборвалась жизнь Валентины Подвербной – самой старшей матери Украины, которая в 65 лет родила дочь Анну-Марию. 80-летнюю женщину нашли мертвой в собственной квартире после того, как спасатели попали в помещение через балкон.

О смерти Валентины Подвербной 9 ноября сообщила черниговская общественная деятельница Оксана Туник-Фриз. Она отметила, что женщина пошла из жизни "мирно и во сне". Деятельница уточняла, что причиной смерти стали преклонный возраст и проблемы со здоровьем.

Соседи в последний раз видели Валентину Григорьевну на улице в пятницу 7 ноября. А уже в воскресенье (9 ноября) дочь Анна, которая навещала мать еженедельно вместе с опекуном, не смогла попасть в квартиру. Когда женщина перестала открывать дверь и отвечать на звонки, вызвали полицию и ГСЧС.

"Мы еще раз позвонили, еще раз постучали, никто не реагировал, и тогда мы вызвали полицию. Полиция вызвала ГСЧС. Это был второй этаж, а на балконе тоненькое стекло. Тогда спасатель посветил фонариком и говорит: она лежит уже мертвая. Она легла спать, заснула и во сне..." – сообщила медиа "Время Черниговское" опекун дочери умершей, Ольга Ятченко.

В то же время Оксана Туник-Фриз отметила, что последние десять лет Подвербная фактически не общалась с родственниками и жила замкнуто: "Последние 10 лет Валентина Григорьевна не общалась ни с кем из своих родственников, поэтому нам о них даже не известно. По крайней мере, Аня не знает никого из семьи, и поэтому, кроме Ани, у Валентины Григорьевны никого нет. Мы опекали ее при жизни, мы помогаем Ане и через Аню мы осуществляли помощь ей, потому что она не принимала помощь".

Женщина в последнее время имела немало проблем со здоровьем, говорит ее дочь Анна-Мария, – последствия инсульта, варикоз. Несмотря на это, она до конца жила в своей квартире, отказываясь от посторонней помощи.

Ранее OBOZ.UA писал, что 14-летняя Анна-Мария все же появилась на похоронах матери. Церемония прощания прошла скромно, в узком кругу знакомых и опекунов, которые помогали семье в последние годы.

После церемонии девушка сделала неожиданное признание, чем противоречила сама себе. Если раньше Анна-Мария публично просила спасти ее от матери, рассказывая, что та "делала страшные вещи", то теперь заговорила о Валентине Подвербной совсем иначе – с любовью.

Еще несколько лет назад девушка рассказывала, что из-за поведения матери чувствовала отчаяние и просила о помощи. Ее слова тогда вызвали масштабную огласку, после чего ребенка изъяли из семьи и передали под опеку знакомой Валентины Григорьевны – Елене Ятченко.

С тех пор жизнь Анны-Марии кардинально изменилась: она начала учиться в новой школе, посещает музыкальные занятия и активно развивает свои таланты.

