'Ушла из жизни во сне': в Чернигове умерла самая старая роженица Украины. Фото

В Чернигове умерла Валентина Подвербная – женщина, которую называли старейшей роженицей Украины. Она стала мамой, когда ей было 65 лет.

О смерти украинки 9 ноября сообщила в Facebook черниговская общественная деятельница Оксана Туник-Фриз. По ее словам, 80-летняя Подвербная ушла из жизни "мирно и во сне".

Туник-Фриз в комментарии ТСН уточнила, что причиной смерти "стали возраст и болезни". Соседи последний раз видели Подвербную на улице в пятницу. В воскресенье ее дочь Анна пришла проведать маму и не смогла попасть в квартиру. Женщину обнаружили внутри жилища без признаков жизни.

Что известно о Валентине Подвербной

Жительница Чернигова родила дочь благодаря процедуре искусственного оплодотворения 22 февраля 2011 года. Тогда ей было 65.

В апреле 2023-го дочка Подвербной в социальной сети пожаловалась на физическое и психологическое насилие со стороны матери. Она заявила, что долго терпела, но хочет раскрыть правду: мама ее бьет, царапает, кричит, нецензурно ругается, издевается, запрещает мыться и "хочет довести до самоубийства".

После этого в квартиру Подвербных приехали правоохранители и соцслужбы. 25 апреля 2023 года решением исполнительного комитета Черниговского горсовета ребенка изъяли у матери и поместили в больницу. Впоследствии девочку-подростка забрала на воспитание опекуна.

СМИ общались с Еленой Ятченко, забравшей Анну в свою семью. Она рассказала, что неоднократно видела Подвербную с дочерью на улицах города, ее беспокоила судьба ребенка: мол, "было видно невооруженным глазом, что Аня находится в непростых условиях, а мать ведет себя довольно странно".

Ятченко заявила, что женщина вместе с ребенком попрошайничала. Анна обычно была одета не по погоде, а Подвербная ее постоянно дергала и громко на нее кричала, вела себя преимущественно импульсивно и агрессивно. Семья жила в антисанитарных условиях, а ребенок спал на разломанных досках и изодранном старом матрасе.

По словам Оксаны Туник-Фриз, "несмотря на известные всем сложности Аня любила маму и до последнего дня с ней общалась".

В августе 2023 года соцработница подтверждала это. Тогда она сообщала, что Подвербная и ее дочь налаживают общение.

Как ранее писал OBOZ.UA, ребенок Валентины Подвербной признавался, что ее жизнь с попечительницей стала заметно лучше. Девушка похудела на 40 килограммов, сменила школу, перенесла операцию на глазах и начала развивать свои таланты.

