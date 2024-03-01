Совершенство от волос до ног: 59-летняя Моника Беллуччи попала на обложку арабского Vogue

Итальянская актриса Моника Беллуччи украсила обложку нового арабского номера Vogue. Редакция назвала 59-летнюю звезду "вечной музой" и "самой сексуальной женщиной в мире".

Почитатели знаменитости были поражены новыми снимками. Фанаты Беллуччи засыпали итальянку комплиментами в соцсетях.

С момента первого появления актрисы в кино, которое произошло в начале девяностых, Моника Беллуччи стала эталоном красоты, пишет Vogue. Однако даже в 59-летнем возрасте Беллуччи доказывает окончательное изменение глобального мышления: красота женщины развивается со временем.

"Женщины сегодня говорят вслух", – говорит звезда. Она также поделилась своими впечатлениями от современной киноиндустрии, ведь актрисы 40+ получают главные роли в новых фильмах.

"Это действительно доказывает, что все изменилось по сравнению с тем, что было раньше, когда после 40 лет у женщин больше не было возможности работать, даже если они все еще были талантливыми", – отметила Беллуччи.

Итальянка описывает себя как "очень женственную", но она не зациклена только на красоте. Звезда занимается пилатесом и соблюдает правильное питание.

"Я люблю жить и иметь настоящую жизнь", – подчеркнула актриса. "Моя работа, я действительно считаю, что это работа, в которой вы никогда не перестаете учиться, – добавила она. – И я все еще наслаждаюсь этим. Я действительно полна страсти к своей работе".

Фанаты Моники Беллуччи не стали сдерживать свой восторг от фотосессии и засыпали актрису комплиментами на Instagram-странице Vogue:

"Молодец, Моника, ты всегда на высоте".

"Моя королева красоты".

"Совершенство от ее божественных ног до волос".

"Самая красивая женщина мира – Моника Беллуччи".

"Звезда, сияющая всей своей красотой! Моя недостижимая звезда!"

"Она всегда говорила, что принимает свой возраст с радостью".

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