59-летняя Моника Беллуччи в трендовом кожаном тренче стала сенсацией на Неделе моды в Париже. Фото

Культовая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи посетила показ Saint Laurent на Неделе моды в Париже. 59-летняя секс-икона всех времен поразила безупречным видом в трендовом кожаном тренче черного цвета.

Иностранные СМИ назвали образ Беллуччи "неподвластным возрасту". OBOZ.UA решил собрать снимки звезды фильмов "Дракула", "Малена", "Матрица" "007: Спектр" и других с модного события.

Итак, актриса надела кожаное пальто длиной до икр с широкими лацканами, придающими образу драматизма и бунтарского характера. Черная ткань изделия была с блестящим эффектом, который придавал общей картинке уместных ноток гламура.

Под низом можно было увидеть черный комбинезон без бретелей, закрепленный на талии черно-серебристым поясом с пряжкой. Фасон наряда выигрышно подчеркивал силуэт звезды.

В качестве аксессуаров Беллуччи выбрала блестящий черный клатч и массивные серьги-обручи. Впрочем, одним из главных акцентов стали большие солнцезащитные очки квадратной формы. Они придавали загадочность и еще больший драматизм образу.

Культовая красавица сделала нюдовый макияж, а волосы оставила распущенными. Ее прическа с трендовой последние несколько сезонов челкой гармонично вписывалась в общий ансамбль.

Заметим, Неделя моды в Париже продлится до 5 марта. В его рамках состоятся показы Chanel, Hermes, Balenciaga и Louis Vuitton.

Как писал OBOZ.UA, Моника Беллуччи впервые после подтверждения слухов о романе с 65-летним американским кинопродюсером Тимом Бертоном появилась в его компании на светском мероприятии. Звезды в статусе пары посетили премьеру фильма Diabolik Chi Sei на 18-м Римском кинофестивале.

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