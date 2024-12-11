Солистка KAZKA назвала главную причину, почему откладывает свадьбу с любимым

Вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, почему она с любимым не планирует праздновать свадьбу в ближайшее время. О помолвке пара объявила в феврале 2024 года, однако влюбленные не могут вложить деньги в празднование, когда можно направить эту сумму на нужды ВСУ.

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Как рассказала певица в интервью YouTube-каналу Okay Eva, она хотела бы, чтобы особый день был масштабным. "Я очень хочу свадьбу, но пока не знаю. Я очень хочу, чтобы это было масштабно. И я понимаю, что сейчас мы не можем отдать деньги на свадьбу, без этого ощущения, что мы их не задонатили", – объянила артистка.

Зарицкая добавила, что не может избавиться от навязчивой мысли, будто оно делает "недостаточно". "У меня есть мулька такая, что я постоянно мало делаю. Это третий год уже (полномасштабной. – Ред.) войны, а у меня все равно эта штука..."

Ранее солистка KAZKA рассказывала, что церемония была запланирована на июнь 2024 года, однако пара все же решила – празднование "не на часі". "Сейчас есть более важные дела. Я сейчас стараюсь больше помогать армии и выступать перед военными. Мы решили, что свадьбу отпразднуем после войны. Иначе это будет не то, о чем мечтала всю свою жизнь, – объяснила тогда звезда. – Потому что для меня свадьба – два дня, 350 человек, масштаб в плане души. Когда твоя душа спокойна и ты наслаждаешься максимально тем, что эти два дня только для вас. Сейчас нет ни дня, когда я не плачу. Я не смогу праздновать свой лучший день в мире, понимая, что Харьков сейчас бомбят каждый день. Мне не разрешает совесть".

Тогда же Зарицкая добавила: еще не расписывалась с будущим мужем. "Тоже оттягиваем. Паша предлагал мне множество раз пойти и просто расписаться, но это все-таки опять не мое. Мы обручены, живем вместе, но пока неофициально", – пояснила она.

Напомним, в День святого Валентина 2024 года исполнительница поделилась архивным видео. На кадрах изображено, как ее любимый, музыкант Павел Тараненко, сделал предложение девушке. Как известно, с женихом Зарицкая познакомилась в 2018 году. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Зарицкая назвала условие, при котором готова поехать на Евровидение: "Я не буду с малолетками соревноваться".

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