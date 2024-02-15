Солистка KAZKA Александра Зарицкая впервые показала видео, как любимый сделал ей предложение

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась архивным видео в честь Дня святого Валентина. На нем изображено, как ее любимый – музыкант Павел Тараненко сделал девушке предложение руки и сердца.

На видео пара стоит посреди высокого сооружения, из которого открывается живописный вид на город. Роликом Зарицкая поделилась на своей Instagram-странице.

"Архивное видео, безлимитно оживляющее эмоции", – говорится в сообщении. В stories артистка рассказала небольшую историю любви. С будущим женихом Зарицкая познакомилась в 2018 году.

По ее словам, в то время певица боялась по-настоящему влюбиться и вступить в отношения. Однако звезда все же решилась на этот шаг и не пожалела.

"Стоит иногда довериться человеку, которого искренне любишь, любовь любит смелых", – написала Зарицкая, добавив фотографии с любимым.

Напомним, впервые солистка группы KAZKA рассказала о том, что выходит замуж в мае 2023 года. По ее словам, любимый сделал предложение раньше, однако Зарицкая решила сообщить о новости по случаю выхода новой песни. Артистка также показала обручальное кольцо. Детальнее – в нашем материале.

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