София Ротару публично обратилась к своей внучке-красавице в ее 24-летие

30 мая легендарная украинская певица София Ротару поздравила свою единственную внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Модели, инфлюенсеру и бизнесвумен исполнилось 24 года.

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По этому случаю артистка обнародовала на своей странице в Instagram черно-белое архивное фото внучки и коротко подписала: "С днем рождения". Отметим, что София Ротару редко делится личными моментами из своей жизни, поэтому это поздравление является особенным.

Соня Евдокименко – дочь единственного сына певицы, продюсера Руслана Евдокименко, и его жены Светланы. Известно, что семья сохраняет приватность и нечасто публикует совместные фото или видео, однако в этом году сделала исключение.

Руслан поделился нежным архивным снимком с Соней, где он обнимает дочь. В сториз он также лаконично написал: "С днем рождения, София".

Свое поздравление добавила и мать Сони – Светлана Евдокименко. В своем обращении в сториз она отметила: "Доченька, с днем рождения! Пусть с тобой навсегда остаются доброта, ум, красота и благородный юности блеск. В глазах пусть сияет радости гордый огонь".

Сама именинница сейчас проживает за границей. Она активно развивает карьеру в сфере моды, ведет блог, участвует в фотосессиях для мировых брендов, а также развивает собственные бизнес-проекты. В свои 24 года Соня уже получила узнаваемость в fashion-среде, и продолжает уверенно двигаться вперед.

Ранее OBOZ.UA писал, что внучка Софии Ротару засветилась в курортной стране с мамой. "Побег с мамой", – написала София.

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