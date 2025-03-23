София Ротару поздравила с днем рождения внука, который незаконно сбежал из Украины в начале большой войны

Певица София Ротару поздравила внука Анатолия Евдокименко, известного под псевдонимом SHMN, с днем рождения. Артистка опубликовала его редкое фото и лаконично подписала: "Happy Birthday".

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Кадр оказался в InstaStories артистке. В объектив фотоаппарата попал только бюст SHMN, когда он был повернут лицом в сторону.

Анатолий Евдокименко стал известен не только благодаря своим музыкальным амбициям, но и попыткой незаконно покинуть Украину в марте 2022 года. Тогда вместе с отцом, сыном Софии Ротару Русланом Евдокименко, Анатолий пытался пересечь украинско-молдавскую границу через реку Днестр, используя надувную лодку. Группа мужчин, среди которых были другие граждане Украины призывного возраста, была задержана пограничниками на территории Молдовы.

По словам прокуратуры, группа уже договорилась с "проводниками", которые за $2 тысячи каждому должны были переправить их через реку. Задержание произошло вскоре после попытки уехать, и только позже Анатолию удалось реализовать свой план и уехать из Украины, хотя и не без помощи со стороны семьи. Как стало известно, именно София Ротару помогла организовать его бегство.

Впоследствии Анатолий Евдокименко сменил свое имя на SHMN и начал развивать свою музыкальную карьеру за рубежом. Сначала он признавался, что был "вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". Бегство стало для него попыткой начать все с чистого листа, и, по его словам, жизнь "кочевника" открыла ему новый взгляд на мир.

С момента побега Анатолий не раскрывал точное местонахождение, хотя иногда публиковал фото с Франции. В декабре 2022 года он дал интервью британскому изданию, где рассказал о своих музыкальных амбициях, а также попытался оправдать свое решение покинуть родину. Тогда он отмечал, что война и пандемия изменили его взгляды на жизнь и важно сохранять моральное достоинство в трудные времена.

Ранее OBOZ.UA писал, что София Ротару трогательно поздравила с днем рождения любимого мужа, которому могло бы исполниться 83 года.

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