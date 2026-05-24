София Ротару, которая живет под Киевом, показала последствия российского обстрела столицы и отреагировала на терроризм России

Певица София Ротару отреагировала на массированный российский обстрел Киева, который Российская Федерация осуществила в ночь на 24 мая. На обнародованных ею фото и видео видно охваченные огнем жилые дома, мощные взрывы и густые столбы дыма над столицей.

Видео дня

Артистка, которая сейчас живет неподалеку Конча-Заспы – в своем доме в Козине под Киевом, опубликовала в InstaStories кадры последствий атаки и коротко высказалась об очередном терроре мирного населения.

Певица оставила лаконичную подпись: "Киев. 24.05.2026". К сообщению она добавила эмодзи разбитого сердца.

Известно, что после начала полномасштабной войны София Ротару практически исчезла из публичного пространства. Она не дает интервью, редко выходит на связь в соцсетях и не ведет концертной деятельности. В то же время артистка продолжает жить в Украине – в своем доме в Козине под Киевом – и периодически реагирует на трагические события и российские обстрелы украинских городов.

Ранее сестра певицы, Аурика Ротару, рассказывала, что артистка ведет спокойный и непубличный образ жизни, занимается домом, садом и семьей. По ее словам, во время войны возвращение Ротару на сцену пока не рассматривается.

Массированная атака РФ на Киев началась в ночь на 24 мая. По предварительным данным, в течение первых минут враг выпустил по столице не менее восьми баллистических ракет типа "Искандер". Параллельно город атаковали ударные дроны.

По информации городских властей, по состоянию на утро было известно о 69 пострадавших, среди которых есть дети. Два человека погибли.

Разрушения и пожары зафиксировали фактически во всех районах столицы. Повреждения получили многоэтажные и частные дома, школы, общежития, бизнес-центры, автомобили, торговые объекты и станции метро. Из-за взрывной волны временно закрывали станцию метро "Лукьяновская", а также ограничивали работу входа на станцию "Крещатик".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Аурика Ротару подтверждала, что ее сестра находится в Украине и не выезжала за границу, опровергнув распространенные ранее слухи о якобы переезде в Италию. По ее словам, певица переживает за ситуацию в стране и помогает украинским военным через благотворительный фонд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!