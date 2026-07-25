После начала полномасштабной войны российская певица Анастасия Сланевская, более известная публике как Слава, проявила себя преданной Z-патриоткой. Она поддержала кровавый режим Кремля, неустанно говорила о любви к стране-агрессору и даже рвалась помогать оккупантам. Однако стоило украинским военным провести серию удачных атак на РФ, как риторика пропагандистки кардинально изменилась.

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Слава в истерике пожаловалась, что ей "очень плохо" от просмотра ленты новостей, более того, призвала публичных людей из России требовать мира. Подробнее о том, как "переобулась" певица, читайте в материале OBOZ.UA.

Вскоре после того, как РФ начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, Слава вышла на связь в социальных сетях, где гордо заявила: любит страну-агрессора и не собирается оттуда никуда уезжать. Тогда она даже попыталась сделать вид, будто сочувствует украинцам, чьи жизни разрушила война, и заговорила о своих близких из окрестностей Одессы.

Однако Z-певице не удалось выставить себя "белой и пушистой". После слезных заявлений о "сопереживании" из ее уст сразу же полетели ругательства в адрес президента Владимира Зеленского и критика украинских звезд, которые "заработали себе имя в РФ", а теперь ненавидят страну-агрессора.

Уже в 2023 году Слава перестала создавать хотя бы какую-то иллюзию того, что выступает против геноцида украинцев, и решила помогать оккупантам. Она поддержала инициативу продюсера-путиниста Владимира Киселева, которая заключалась в выплате средств российским террористам за уничтожение техники бойцов ВСУ, а именно танков "Леопард".

Иронично, что весь патриотизм Славы канул в лету после ударов по России. Судя по ролику, который сейчас активно распространяют российские медиа, на днях певица в истерике обратилась к коллегам из шоу-бизнеса с призывом перестать притворяться, что у них "красивая жизнь", а вместо этого открыто выступить за мир.

"Может, мы соберемся всем миром и скажем, что нам не пох*й? Трезвая жизнь не помогает. С алкоголем хотя бы было веселее. Мне очень плохо. Как и всем людям, которые сейчас терпят все происходящее. Я хочу, чтобы все помирились. Чтобы во всем мире настал мир, или хотя бы мир между Украиной и Россией. Когда я открываю новости, у меня душа разрывается на 380 тысяч кусочков", – выдала певица.

В этой эмоциональной речи Слава попыталась усидеть на двох стульях. Z-артистка традиционно заявила, что Россия – ее любимая страна и она обязательно туда вернется, но в то же время выразила беспокойство за людей в Украине.

"Я всем сочувствую. Может, все блогеры и артисты скажут, что нам очень плохо? Может, нам просто нужно сказать: "Сделайте что-то, чтобы все это прекратилось", – сказала Слава.

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