Снялся в 143 фильмах: как выглядит самый известный индийский актер, чье имя внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Индийский актер Конидела Чирандживи вошел в Книгу рекордов Гиннесса, став "самой продуктивной" звездой индийской киноидустрии. За период своей карьеры он снялся в 143 фильмах и в 537 танцевальных клипах.

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Свой путь к славе 69-летний Чирандживи, чье имя переводится как "Жить вечно", начал 46 лет назад. Как отмечается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, артист стал настоящей иконой индийского кино. Актер вышел на сцену, одетый в синий костюм, чтобы получить награду из рук представителя организации. Во время своей речи Чирандживи поблагодарил фанатов, режиссеров и продюсеров.

Путешествие Конидели началось в 1977 году с фильмов "Пунадираллу" и "Пранам Кхариду". Впоследствии он получил титул "Мега-звезды", очаровывая зрителей своей харизмой на экране, меткой игрой во время комических сцен и мастерством танца.

Актерское мастерство Чирандживи было отмечено несколькими престижными наградами, в том числе тремя отечественными премиями "Нанди", семью премиями "Filmfare" за лучшую мужскую роль и премией Наргис Датт за национальную интеграцию за фильм "Рудра Вина" 1988 года. В 2007 году он был удостоен Падма Бхушан, третьей по значимости гражданской награды Индии, а в 2024 году получил Падму Вибхушан, вторую по значимости награду.

В 1998 году актер основал благотворительный фонд Chiranjeevi Charitable Trust (CCT), занимающийся донорством крови и органов. Фонд сыграл важную роль в сборе более 1 миллиона единиц крови и способствовал проведению более 10 тысяч трансплантаций роговицы глаза. Его поклонники играют активную роль в продвижении этого дела, а сам режиссер обеспечил включение информационных кампаний во все свои фильмы.

Во время стихийных бедствий, в том числе цунами 2004 года и различных циклонов, Чирандживи жертвовал средства и оказывал помощь пострадавшим. Особого внимания заслуживает его гуманитарная деятельность во время пандемии COVID-19. В 2020 году он основал благотворительную организацию Corona Crisis Charity (CCC), чтобы поддержать более 15 тысяч наемных работников в киноиндустрии, снабжая их продуктами первой необходимости в течение нескольких месяцев. Компании рекордсмена по искоренению детского труда, повышению осведомленности о ВИЧ/СПИДе и вакцинации от полиомиелита также отражают его приверженность социальным идеям.

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