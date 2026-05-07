Смертельный пожар в доме 'супермамы': через год после трагедии блогер показала, как изменился ее дом, где почти ничего не уцелело

Победительница шоу "Супермама" и блогер Татьяна Квитко спустя более года после пожара впервые подробно показала, как сейчас выглядит ее дом на Киевщине, который почти полностью сгорел в июле 2024 года. В огне тогда погибла тетя ее мужа Сергея, а сам дом пришлось фактически отстраивать заново.

Сейчас семья живет в арендованном жилье, а в доме продолжается масштабный ремонт. По словам блогера в TikTok, после пожара пришлось выбросить почти все вещи, снять крышу и даже сбить штукатурку со стен из-за сильного запаха дыма.

Татьяна показала кадры дома сразу после пожара – обгоревшие комнаты, уничтоженная мебель и вещи, которые превратились в мусор. По ее словам, спасти удалось лишь небольшую часть имущества, например несколько стульев из кухни и посуду.

"А вот так я зашла в комнату нашего сына. Я до последнего думала, что все будет хорошо, но как оказалось, нет", – поделилась Татьяна.

После трагедии семья временно жила у отца блогера, а впоследствии друзья бесплатно предоставили им квартиру в Киеве. Параллельно семья начала разбирать сгоревший дом.

"Мы выбросили всю мебель и также сбили штукатурку стен, потому что был очень неприятный запах на ней", – объяснила Квитко.

В частности, блогер вспомнила момент, когда с дома сняли полностью сгоревшую крышу. По ее словам, именно тогда она окончательно осознала масштабы потери.

"Когда еще была кровля, ты хоть как-то смотришь на этот дом, и он вроде есть, но когда ее сняли, ты понимаешь, что дома просто нет", – сказала Татьяна.

Она также рассказала, что сразу после демонтажа крыши начался сильный ливень, который затопил дом и вещи, которые семья пыталась спасти.

"Это был момент, когда мне просто хотелось сдаться. Хотелось просто лечь на пол в воду и плакать", – призналась блогер.

Семья блогера уже занимается ремонтом жилья – возвела стены и построила новую крышу. Сейчас работа сконцентрирована на интерьере.

Напомним, пожар в доме Татьяны Квитко произошел в июле 2024 года. О возгорании первыми сообщили в ГСЧС. В результате трагедии погибла тетя мужа блогера Сергея. Тогда же в сети распространили фото полностью уничтоженного дома – со сгоревшими стенами, потолком и поврежденной мебелью.

