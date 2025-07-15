Жена прокурора на 'Супермаме' похвасталась тайным жильем семьи и подставила мужа: как его наказали

Участница восьмого сезона проекта "Супермама" Анна Малеева решила удивить своих соперниц роскошным семейным домом в Буче, чем серьезно подставила своего мужа, заместителя руководителя экологической прокуратуры Александра Малеева. Оказалось, что он не задекларировал аренду элитной недвижимости в Киевской области, поэтому получил наказание.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подала на увольнение Александра Малеева. Стоимость аренды роскошного дома может достигать 3 тысяч долларов.

Во время одного из выпусков проекта "Супермама", который вышел в ноябре 2024 года, Анна Малеева похвасталась недвижимостью площадью 130 квадратных метров. Участница заявила, что не интересуется стоимостью жилья, а также сообщила, что их семья живет на два города – Киев и Одессу.

Кстати, как выяснили журналисты, дом расположен на территории природно-заповедного фонда, где запрещено возводить дома. Однако за контроль строительства на этой территории отвечает Специализированная экологическая прокуратура, которую возглавляет Александр Малеев.

Не указал в декларации чиновник и расходы на роды жены в Америке. Анна Малеева поехала за границу на 35-й неделе беременности, чтобы родить дочь. Это позволило девочке получить гражданство США. По словам участницы "Супермамы", она оплатила только перелет, а остальные расходы якобы были покрыты правительством иностранного государства.

Интересно, что в том же выпуске реалити-шоу участвовала и бывшая жена Александра Малеева – Татьяна. Она раскрыла, что чиновник арендует для нее и детей квартиру стоимостью 15 000 гривен, более того, ежемесячно выплачивает 30 тыс. грн. Эти расходы также не задекларированы.

Согласно декларации чиновника за 2024 год, он с женой имеет две квартиры в Одессе площадью 43,7 и 28,9 квадратных метра, а также нежилое помещение – 101,7 м². В частности, в этом же городе он арендует недвижимость площадью 73,4 квадратных метра, а в Киеве – 48,3 м². В апреле этого года пара завершила строительство еще одной квартиры в Одессе. Малеев имеет автомобиль Hyundai Santa FE 2013 года выпуска и арендованный Ford Fiesta 2013 года. Его жена владеет NISSAN TEANA 2008 года выпуска.

Стоит отметить, что сам Александр Малеев комментируя скандал отмечал, что дом в Буче якобы не принадлежит его семье, а был одолжен у родственников для съемок шоу. По словам чиновника, его бывшая и нынешняя избранницы самостоятельно зарабатывают на жизнь, а своим участием в "Супермаме" он хотел популяризировать идею "соотцовства" и продвигать книгу его экс-супруги.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что три "супермамы" унизили женщину за работу кассиром и высмеяли ее зарплату, но зрители поставили их на место.

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