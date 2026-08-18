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Смерть "Дизеля" и операция "Мурика": группу Green Grey постиг новый удар судьбы

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
1,7 т.
'Мурика' из Green Grey постиг новый удар судьбы
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В семье участника группы Green Grey Дмитрия Муравицкого, известного как "Мурик", произошло тяжелое испытание. У его жены Юлии диагностировали онкологическое заболевание – рак молочной железы.

Музыкант сообщил, что женщина уже начала лечение, однако семье не хватает средств на длительную терапию. Поэтому "Мурик" записал видеообращение и опубликовал его в Instagram.

По словам артиста, Юлия проходит химиотерапию и таргетную терапию, которая, согласно предварительному плану, должна длиться около года.

"К сожалению, у меня не очень хорошие новости. У моей жены Юлии поставлен онкологический диагноз. Мы уже начали курс химиотерапии и таргетной терапии, который продлится в течение года. Но, к сожалению, наших финансовых ресурсов не хватает, поэтому обращаюсь к вам с просьбой помочь. Будем благодарны за помощь", – сказал музыкант.

"Мурик" оставил ссылку на счет для сбора средств и призвал всех, у кого есть возможность, поддержать его семью.

"Мурик" с женой.

Эта новость стала очередным тяжелым ударом для музыканта после событий конца 2025 года. Менее чем через месяц после внезапной смерти соучредителя Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко "Мурик" сам сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.

В ноябре 2025 года артист рассказал, что нуждается в срочной операции. Какое именно вмешательство ему должны были провести, он не уточнял, однако из-за расходов на лечение также был вынужден открыть сбор средств.

"Прискорбно констатировать, но у меня возникли проблемы со здоровьем, и мне нужна срочная операция. Как говорится, где беда, там и проблема. Поэтому я вынужден открыть сбор средств на банковском счете, чтобы сделать операцию", – сообщил музыкант.

В ноябре 2025 года артист рассказал, что нуждается в срочной операции

Тогда же "Мурик" вскоре удалил публикацию, а позже поблагодарил всех, кто присоединился к сбору: "Огромное спасибо всем, кто присоединился к сбору! Ребята, вы просто невероятные! Вы – сила! Спасибо каждому!"

Трагедия с "Дизелем" произошла 20 октября 2025 года. Андрей Яценко внезапно умер в возрасте 55 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

Близкие музыканта рассказывали, что незадолго до смерти он жаловался на боль в сердце, однако к врачам не обращался. Его жена, рэпер Евгения Фара, впоследствии признавалась, что не могла смириться с потерей мужа. Она подчеркивала, что "Дизель" не жаловался на здоровье и продолжал активно заниматься музыкой.

Родная тетя музыканта Айя Коростылева также отмечала, что Андрей не любил врачей и не придавал должного значения возможным симптомам. По ее словам, после смерти мужа Евгения Фара сильно винила себя в том, что не настояла на его обследовании.

Трагедия с "Дизелем" произошла 20 октября 2025 года

Как сообщал OBOZ.UA, с "Дизелем" простились 23 октября в Доме кино в Киеве. Провести музыканта в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники. После церемонии гроб под аплодисменты и крики "Дизель" отвезли на Байковое кладбище. Музыканта кремировали, а его прах похоронили в колумбарии.

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Редакционная политика