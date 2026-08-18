Смерть "Дизеля" и операция "Мурика": группу Green Grey постиг новый удар судьбы

В семье участника группы Green Grey Дмитрия Муравицкого, известного как "Мурик", произошло тяжелое испытание. У его жены Юлии диагностировали онкологическое заболевание – рак молочной железы.

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Музыкант сообщил, что женщина уже начала лечение, однако семье не хватает средств на длительную терапию. Поэтому "Мурик" записал видеообращение и опубликовал его в Instagram.

По словам артиста, Юлия проходит химиотерапию и таргетную терапию, которая, согласно предварительному плану, должна длиться около года.

"К сожалению, у меня не очень хорошие новости. У моей жены Юлии поставлен онкологический диагноз. Мы уже начали курс химиотерапии и таргетной терапии, который продлится в течение года. Но, к сожалению, наших финансовых ресурсов не хватает, поэтому обращаюсь к вам с просьбой помочь. Будем благодарны за помощь", – сказал музыкант.

"Мурик" оставил ссылку на счет для сбора средств и призвал всех, у кого есть возможность, поддержать его семью.

Эта новость стала очередным тяжелым ударом для музыканта после событий конца 2025 года. Менее чем через месяц после внезапной смерти соучредителя Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко "Мурик" сам сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.

В ноябре 2025 года артист рассказал, что нуждается в срочной операции. Какое именно вмешательство ему должны были провести, он не уточнял, однако из-за расходов на лечение также был вынужден открыть сбор средств.

"Прискорбно констатировать, но у меня возникли проблемы со здоровьем, и мне нужна срочная операция. Как говорится, где беда, там и проблема. Поэтому я вынужден открыть сбор средств на банковском счете, чтобы сделать операцию", – сообщил музыкант.

Тогда же "Мурик" вскоре удалил публикацию, а позже поблагодарил всех, кто присоединился к сбору: "Огромное спасибо всем, кто присоединился к сбору! Ребята, вы просто невероятные! Вы – сила! Спасибо каждому!"

Трагедия с "Дизелем" произошла 20 октября 2025 года. Андрей Яценко внезапно умер в возрасте 55 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

Близкие музыканта рассказывали, что незадолго до смерти он жаловался на боль в сердце, однако к врачам не обращался. Его жена, рэпер Евгения Фара, впоследствии признавалась, что не могла смириться с потерей мужа. Она подчеркивала, что "Дизель" не жаловался на здоровье и продолжал активно заниматься музыкой.

Родная тетя музыканта Айя Коростылева также отмечала, что Андрей не любил врачей и не придавал должного значения возможным симптомам. По ее словам, после смерти мужа Евгения Фара сильно винила себя в том, что не настояла на его обследовании.

Как сообщал OBOZ.UA, с "Дизелем" простились 23 октября в Доме кино в Киеве. Провести музыканта в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники. После церемонии гроб под аплодисменты и крики "Дизель" отвезли на Байковое кладбище. Музыканта кремировали, а его прах похоронили в колумбарии.

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