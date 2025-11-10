Новая беда в Green Grey: вокалисту 'Мурику' понадобилась срочная операция вскоре после смерти 'Дизеля'

Меньше чем через месяц после смерти соучредителя группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко о серьезных проблемах со здоровьем сообщил вокалист группы Дмитрий Муравицкий, более известный как "Мурик". Музыканту необходима срочная операция.

Поэтому он вынужденно обратился к поклонникам за финансовой помощью в соцсетях. Какое именно оперативное вмешательство ждет артиста, он не рассказал.

"Обидно констатировать, но у меня возникли проблемы с состоянием здоровья и мне нужна срочная операция. Как говорится: где беда, там и проблема. Поэтому я вынужденно открываю сбор на банку, чтобы сделать операцию", – сообщил солист группы.

Артист открыл банку для сбора средств и призвал всех неравнодушных присоединиться к поддержке.

Эта новость прозвучала на фоне трагедии, которая недавно всколыхнула украинский шоу-бизнес. 20 октября умер участник Green Grey – Андрей Яценко, известный под сценическим именем "Дизель". Ему было 55 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

Близкие музыканта рассказывали, что накануне он жаловался на боль в сердце, но не обращался к врачам.

Известно о Яценко кремировали, а прах артиста был похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Ранее OBOZ.UA писал, что рэперка Евгения Фара, жена покойного "Дизеля" и соавтор нескольких его музыкальных проектов, комментировала смерть мужа. Она призналась, что не может смириться с потерей.

"Сейчас не могу понять и принять то, что его нет с нами. Он не болел, не жаловался на состояние здоровья. Это был очень искренний человек, который до последнего боролся за права музыкантов. Он 30 лет горел музыкой, горел группой", – сказала она.

