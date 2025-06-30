'Слава Украине!' Стало известно, как Ада Роговцева вывела из себя заслуженную артистку РФ на съемках сериала в 2014 году

В 2014 году на съемочной площадке украинского сериала "Дворняжка Ляля" произошел случай, который до сих пор не могу спокойно вспоминать российские актеры. Народная артистка Украины Ада Роговцева, которая с начала российско-украинской войны поддерживает ВСУ и активно выступает с проукраинской позицией, тогда поздравила творческую команду патриотическим лозунгом "Слава Украине!" Эти слова возмутили российскую актрису Оксану Сташенко.

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Она в интервью пропагандистскому медиа решила вспомнить об эпизоде, который, по ее словам, вывел ее из равновесия. Сташенко рассказала, что неожиданно прибыла на съемочную площадку раньше запланированного времени, когда Ада Роговцева уже работала над сценой.

Спускаясь по лестнице павильона, она услышала, как актриса поприветствовала группу словами "Слава Украине!", на что вся украинская команда ответила: "Героям слава!" Актриса из РФ считает это "националистическим лозунгом", что, по ее мнению, было нарушением негласных правил студии – воздерживаться от политических высказываний.

Сташенко также заявила, что уже тогда считала Аду Роговцеву человеком с четкой национальной позицией. Она добавила, что сообщила об инциденте украинскому продюсеру, однако никакой реакции не последовало – Роговцеву не отстранили от съемок и не наказали. По мнению Сташенко, это демонстрировало особое отношение к актрисе на съемочной площадке.

Другие российские актеры, например заслуженный артист РФ Борис Галкин, тоже высказывались критически о позиции Роговцевой, обвиняя ее в русофобии. В то же время в самой Украине слова "Слава Украине!" были уже в 2014 году выражением национального единства и поддержки государства, которое защищало свой суверенитет.

Несмотря на возмущение коллег из РФ, инцидент на площадке сериала никак не повлиял на профессиональную деятельность Роговцевой. Актриса оставалась популярной в украинском кинематографе, публично выступала за единство Украины и с первых дней полномасштабного вторжения России активно поддерживает украинских военных, в частности – в роли волонтера и культурного посла.

Сериал "Дворняжка Ляля"

"Дворняжка Ляля" – украинский телесериал на русском языке, созданный студией Front Cinema и впервые показанный на телеканале "Украина" в 2014 году. Проект состоял из трех частей: "Дворняжка Ляля", "Красавица Ляля" и "Возвращение Ляли".

В первой части 17-летняя Ляля Рубинова, девушка из цыганского поселка, пытается ограбить имение состоятельной семьи, но вместо полиции получает неожиданное предложение женитьбы от сына хозяина. События перерастают в опасный любовный четырехугольник, полный измен, переживаний и борьбы за счастье.

Во второй части Ляля кардинально меняет свою внешность и жизнь, пытаясь убежать от прошлого, но оно снова настигает ее.

Третья часть – "Возвращение Ляли" – рассказывает о поисках ребенка, которого у нее отобрали после родов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ада Роговцева снялась в трогательном клипе воина ВСУ, который довел сеть до слез. С помощью композиции защитник хотел передать: именно благодаря сохранению воспоминаний нашему народу удается находить силу на борьбу даже в самые страшные времена, что сильно отозвалось 87-летней знаменитости.

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