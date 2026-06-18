"Скорбишь о человеке, который жив": жена тяжелобольного Брюса Уиллиса развеяла популярный миф о его болезни

Жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опровергла ложное представление о диагнозе своего мужа – лобно-височной деменции. Она рассказала, что часто слышит от людей предположения, будто звезда фильма "Крепкий орешек" забыл своих близких из-за неизлечимой болезни, но на самом деле это совсем не так.

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По словам Эммы Хеминг, недуг сильно влияет на способность знаменитости общаться, однако не затрагивает ту часть мозга, которая отвечает за память. Об этом она заявила в подкасте The Bossticks.

"Форма лобно-височной деменции, от которой страдает Брюс, влияет на речь. Но есть и другой тип, который нарушает поведение, и еще один, который может влиять на движения", – отметила Эмма Хеминг. – "Когда люди спрашивают: "О, а он помнит, кто ты такая?", то да, он помнит, потому что у него не болезнь Альцгеймера, а лобно-височная деменция. Думаю, это очень распространенное заблуждение, что, когда мы думаем о деменции, то представляем себе потерю памяти".

Однако, как отметила Эмма Хеминг, хотя Брюс Уиллис и узнает своих близких, его болезнь ложится эмоциональным бременем на всю семью. Сложные чувства она описала термином, что ввела психотерапевт Полин Босс, "неопределенная утрата" – состояние, когда "скорбишь о человеке, который еще жив".

"Именно это испытывают многие люди, ухаживающие за больными деменцией. Человек физически рядом с тобой, но, возможно, ментально и эмоционально – нет. Я думаю, что при любой форме деменции ты чувствуешь, что она что-то отнимает у человека. Ты все время переживаешь разные потери, поэтому постоянно пребываешь в горе. Я просто научилась с этим жить", – поделилась жена "крепкого орешка".

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

Голливудскому актеру пришлось положить конец карьере в 2022 году, когда врачи обнаружили у него афазию, которая значительно ухудшила речевые навыки. Состояние здоровья Брюса Уиллиса со временем только ухудшалось, а в 2023 году ему поставили диагноз "лобно-височная деменция".

Первые "тревожные звоночки" в поведении "крепкого орешка" близкие начали замечать еще до официального заключения медиков. Как вспоминала Эмма Хеминг, актер всегда был очень общительным человеком, однако в определенный период начал дистанцироваться от семьи и меньше общаться. Сначала женщина думала, что такое поведение звезды указывает на проблемы в их браке, но впоследствии стало ясно, что это последствия болезни.

О необратимых изменениях в характере актера рассказала и его дочь Румер Уиллис: "Я очень благодарна за то, что могу его видеть, хотя сейчас все иначе. Появилась некая нежность. Он всегда был таким себе мачо, а сейчас в нем есть какая-то хрупкость, хотя это не то слово. Просто какая-то нежность, которую, возможно, образ Брюса Уиллиса в определенном смысле не позволял ему проявлять".

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