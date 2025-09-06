'Это пропаганда для россиян': Анастасия Приходько резко ответила на критику из-за русского языка

Украинская певица Анастасия Приходько, не подбирая слов, отреагировала на хейт в сети, с которым столкнулась после публикации поста на русском. Артистка заявила, что РФ убивает граждан нашего государства независимо от того, на каком языке они разговаривают.

Видео дня

Кроме того, по мнению исполнительницы, все нарративы страны-агрессора о "защите русскоязычных" – лишь часть кремлевской пропаганды, которую украинцы должны оставить без внимания. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

"Путин не выбирает цели, он уничтожает всех! Летит в жилые дома, детские сады, больницы, роддома. Когда уже поймут, что им нужна земля, а не кого-то с*ка освободить или защитить. "Русский язык", "мы защищаем русское население в Украине" – это пропаганда для россиян, приманка для д*лбой*бов! А мы с вами не имеем к этому никакого отношения, поэтому когда вы на это ведетесь, помните, что вы уже в системе!", – написала певица.

Как отметила Анастасия Приходько, еще в 2014 году она разорвала все связи с Россией, а во время полномасштабной войны остается на территории Родины, чем четко проявила свою проукраинскую позицию. Она добавила, что не будет пытаться всем понравиться и создавать посты для лайков.

"Для меня все, кто имеют паспорт гражданина Украины – украинцы! Точка! Каждый сам решает, что ему делать и как жить! И помните, нас хотят убить каждый день. Найдите минуту для добра, для веры в Бога, для молитвы! Не тратьте свое драгоценное время на банальные ссоры, не обесценивайте свою жизнь, не будьте дешевками!", – подытожила артистка.

Что известно о скандале с Приходько

Исполнительница поздравила мужа с 12-й годовщиной брака, обнародовав пост с их свадебной фотографией в Instagram. Анастасия Приходько посвятила избраннику довольно трогательный текст, однако внимание пользователей сети привлек тот факт, что сделала она это на русском языке.

Юзеры оставили под публикацией довольно много возмущенных комментариев, вроде: "Как можно писать на языке агрессора? Вы же, госпожа Анастасия, сидите в подвале из-за россиян и пишете на русском. Вам не стыдно?", или "Для чего писать на русском языке? Вы же нормальной были, но слово "были" теперь уже не актуально. Отписка".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Каминская из "НеАнгелов" ответила, почему не возвращается домой, и оправдалась за песни на русском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!