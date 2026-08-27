"Принимали – и Михалкова, и всю эту братию". Генеральный директор Одесского кинофестиваля раскрыла дикие прихоти российских звезд в Украине

Генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух рассказала, какие капризы устраивали российские звезды, которых принимали в Украине. По ее словам, именно они были самыми сложными гостями кинофестиваля: требовали особых условий, могли исчезать с мероприятий, конфликтовать с персоналом.

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Об этом Мачух рассказала в интервью OBOZ.UA. После 2014 года российских артистов на ОМКФ не приглашали.

До 2014 года российские кинозвезды были частыми гостями Одесского международного кинофестиваля, были годы, когда их делегация была одной из самых представительных.

По словам гендиректора ОМКФ Анны Мачух, именно они в свое время были самыми сложными гостями фестиваля. "Конечно, все творческие люди имеют непростой характер, – рассказывает Анна Мачух. – Но самыми сложными были россияне, которых мы возили до 2013 года. Их тогда было много на фестивале. А после начала войны, в 2014 году, перестали их приглашать. А до этого они были повсюду, и мы их принимали – и Михалкова, и всю эту братию. Я тогда не занималась гостями – отвечала за маркетинг, – но все равно часто с ними пересекалась".

Анна Мачух вспоминает, что российские гости существенно отличались от других артистов своим поведением: "Один из таких гостей сказал нам: "Я хочу борщ из такого-то ресторана. Но я не хочу сидеть в этом ресторане, мне там не нравится. Принесите мне кастрюлю борща, а есть я буду его в другом". И нам приходилось договариваться с рестораном: мы покупаем у вас борщ, но забираем его и везём в другое заведение. И действительно ехали туда с этой кастрюлей".

Впрочем, по словам Мачух, это был далеко не единственный подобный случай: "Были и другие ситуации: очень много алкоголя, неадекватное поведение, отказы приходить на мероприятия, на которые заранее подписывались. Кто-то мог просто исчезнуть, кто-то ругался, матерничал, оскорблял наших волонтеров или собственных координаторов. Не все, конечно, вели себя так, но таких ситуаций, к сожалению, было много".

Среди российских деятелей кино, приезжавших на ОМКФ в первые годы фестиваля, были те, кто после начала российской агрессии против Украины занял откровенно провоенную позицию. В 2011 году на фестиваль приезжал Никита Михалков, где получил награду за вклад в развитие кинематографа. После начала полномасштабного вторжения Михалков поддержал признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также вторжение в Украину. В настоящее время режиссер систематически поддерживает российскую агрессию, политику Кремля и аннексию украинских территорий. Также гостем ОМКФ был Михаил Пореченков.

В 2011 году он приезжал в Одессу вместе с Федором Бондарчуком, Дмитрием Дюжевым и Гошей Куценко. Позже Пореченков открыто поддержал российское вторжение. Он снимал видео в поддержку российских военных, навещал раненых оккупантов и заявлял о готовности воевать добровольцем. В 2014 году актер приезжал в оккупированный Донецк, где встречался с боевиками и стрелял из пулемета в районе Донецкого аэропорта. Владимир Машков – еще один известный российский актер, который в свое время посещал ОМКФ. После начала полномасштабной войны он стал одним из самых активных публичных сторонников Кремля.

После начала российско-украинской войны в 2014 году фестиваль перестал приглашать российских артистов.

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