Сказала 'да': на концерте KOLA во Дворце спорта сделали предложение. Видео

Во время концерта певицы KOLA (Анастасии Прудиус) во Дворце спорта 19 октября член ее команды Сергей Магнушевский неожиданно сделал предложение своей девушке Алине Соколенко. Мужчине удалось умилить зал, а артистка чувственно поздравила влюбленных.

Видео дня

Сергей Магнушевский сотрудничает с KOLA, аранжируя для нее такие песни, как "ШІ", "Тюльпани", "Salut papa". Именно поэтому во время выступления певица подошла к нему в VIP-зоне. Журналист OBOZ.UA побывал на концерте и показал этот момент.

Сначала Магнушевский взял микрофон в руки, чтобы обратиться к KOLA и рассказать, как он счастлив быть частью команды артистки. Но свой разговор вел к тому, что хочет в этот день сделать предложение любимой.

"Я увлекаюсь твоей командой. Я рад быть частицей этой команды. И я знаю, настолько сильно этот день важен для тебя. Но мало кто знает, что этот день очень важен для меня тоже", – сказал аранжировщик.

В тот момент зрители стали понимать, что хочет сделать Магнушевский. Он встал со своего места и направился к девушке, сидевшей в другом ряду. Мужчина спросил любимую, желает ли она стать его женой. "Она сказала "да"!" – выкрикнул Сергей и подарил букет белых роз.

Зал разразился аплодисментами и криками. А тогда KOLA спела "Тебе-себі". Затем она пожелала: "Чтобы вы всегда носили свою любовь у сердца" и исполнила хит "Біля серця".

Видео с этим моментом также опубликовала невеста Алина Соколенко в Instagram. "Этот концерт KOLA я точно не забуду", – подписала она.

Ранее OBOZ.UA писал, что на первом сольном концерте KOLA во Дворце спорта певице преподнесли сюрприз. Она выступала в свой день рождения, поэтому ее хором приветствовали фанаты по инициативе коллеги – YAKTAK.

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