Скатерть из СССР или флаг Украины? Платье Сумской в патриотическом стиле смутило сеть

Украинская актриса Ольга Сумская пришла на закрытие Одесского кинофестиваля в патриотическом образе. Платье в голубовато-желтом цвете представляло собой пончо с бахромой.

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Однако не всем пришелся по вкусу наряды звезды: некоторые сравнили фасон со скатертью времен СССР. На самом же деле шелковое платье от отечественного бренда MINT стоит 8750 гривен и напоминает флаг Украины. Образ Сумская дополнила массивным ожерельем, сумкой-клатчем, украшенной подсолнечником, и желтыми туфлями-лодочками.

Некоторым пользователям понравилась патриотическая вещь, однако были и те, кто раскритиковал платье заслуженной артистки Украины в комментариях под постом в Instagram :

"Если честно, скатерть напомнила из СССР".

"Такое впечатление, что флаг надела, слишком".

"Платье выглядит, как занавеска, как мешок картошки, просто ужас!"

"Цвета патриотические, но платье неудачное".

"Шторы".

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