Скатерть из СССР или флаг Украины? Платье Сумской в патриотическом стиле смутило сеть
Украинская актриса Ольга Сумская пришла на закрытие Одесского кинофестиваля в патриотическом образе. Платье в голубовато-желтом цвете представляло собой пончо с бахромой.
Однако не всем пришелся по вкусу наряды звезды: некоторые сравнили фасон со скатертью времен СССР. На самом же деле шелковое платье от отечественного бренда MINT стоит 8750 гривен и напоминает флаг Украины. Образ Сумская дополнила массивным ожерельем, сумкой-клатчем, украшенной подсолнечником, и желтыми туфлями-лодочками.
Некоторым пользователям понравилась патриотическая вещь, однако были и те, кто раскритиковал платье заслуженной артистки Украины в комментариях под постом в Instagram :
- "Если честно, скатерть напомнила из СССР".
- "Такое впечатление, что флаг надела, слишком".
- "Платье выглядит, как занавеска, как мешок картошки, просто ужас!"
- "Цвета патриотические, но платье неудачное".
- "Шторы".
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