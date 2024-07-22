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Скатерть из СССР или флаг Украины? Платье Сумской в патриотическом стиле смутило сеть

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
270
Скатерть из СССР или флаг Украины? Платье Сумской в патриотическом стиле смутило сеть

Украинская актриса Ольга Сумская пришла на закрытие Одесского кинофестиваля в патриотическом образе. Платье в голубовато-желтом цвете представляло собой пончо с бахромой.

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Однако не всем пришелся по вкусу наряды звезды: некоторые сравнили фасон со скатертью времен СССР. На самом же деле шелковое платье от отечественного бренда MINT стоит 8750 гривен и напоминает флаг Украины. Образ Сумская дополнила массивным ожерельем, сумкой-клатчем, украшенной подсолнечником, и желтыми туфлями-лодочками.

Скатерть из СССР или флаг Украины? Платье Сумской в патриотическом стиле смутило сеть
Скатерть из СССР или флаг Украины? Платье Сумской в патриотическом стиле смутило сеть

Некоторым пользователям понравилась патриотическая вещь, однако были и те, кто раскритиковал платье заслуженной артистки Украины в комментариях под постом в Instagram :

  • "Если честно, скатерть напомнила из СССР".
  • "Такое впечатление, что флаг надела, слишком".
  • "Платье выглядит, как занавеска, как мешок картошки, просто ужас!"
  • "Цвета патриотические, но платье неудачное".
  • "Шторы".
Скатерть из СССР или флаг Украины? Платье Сумской в патриотическом стиле смутило сеть

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