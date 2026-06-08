Скандал с маковыми полями: Кристина Соловий ехидно ответила украинцам, которых возмутили затоптанные цветы

На днях в Украине развернулась оживленная дискуссия вокруг цветущих полей и людей, которые уничтожают природу, заезжая на растения своими авто и ложась сверху для эффектных фото. В частности, речь шла о маковых полях. Среди желающих сделать контент оказалась и украинская певица Кристина Соловий.

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Она опубликовала свои снимки, на которых лежит среди красных цветов, в Threads. Под заметкой собрались недовольные ее поступком украинцы, которых артистка ехидно назвала "трутнями".

"Сколько маков было вытоптано ради фоточки, которая никому не вср*лась?" "Это ясно, а зачем вы цветы помяли?" "Вы их сажали, что мнете?" "Я всегда считала вас умнее. Смотрю на то, как вы просто уничтожили участок живой красоты и еще больше разочаровываюсь в людях", "Ну это уже перебор. Если каждый будет валяться по этому полю, то уже за день вы его уничтожите", – высказались недовольные юзеры.

В комментариях вступились за владельца поля на Киевщине, который оказался в ужасной ситуации. Аграрий в отчаянии пожаловался, что из-за маков под угрозой оказался его урожай.

"Сегодня общалась с владельцем поля, на котором насеялось густо маков и поле превратилось в локацию для фотосессий. Владелец посеял там рыжик на масло и не ожидал, что его поле привлечет столько народу. Мужчина говорил со мной и чуть не плакал. Рассказывал, сколько сил он вкладывает, чтобы вести хозяйство", – рассказала одна из неравнодушных.

В разговоре фермер жаловался на людей, которые вытоптали поле по периметру. Деньги с них мужчина брать не хочет, но и выхода из ситуации не видит.

"Сегодня вечером он дежурил на поле и просил людей не топтать его посевы. Как думаете, люди его слушали? Я посоветовала брать деньги за съемки. А он говорит: "Приехал мужчина с семьей на фотосессию. Четверо детей, один маленький на руках. Ну как я с них буду деньги брать". Мужчина просто в отчаянии, потому что потратил деньги, свое здоровье, время и силу, а люди приехали и истоптали ему поле ради красивых фото", – закончила девушка.

Тем временем в сети появляются фото авто, которые заезжали прямо на поле, и люлей, которые шли вглубь. В ответ на скандал Кристина Соловий дополнила собственные фото комментарием "Жду, когда трутни в комменты налетят".

Ранее OBOZ.UA писал, что во время концерта во Львове исполнительница попала в очередной скандал. Она поцеловала в губы маленького мальчика, который вышел на сцену. Момент попал на камеру одного из зрителей, а певица опубликовала его в своих соцсетях.

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