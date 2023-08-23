'Синий – это свобода, а желтый – энергия': звезды в цветах государственного флага поздравили украинцев с праздником

23 августа, в День государственного флага Украины, украинские звезды поздравили подписчиков с праздником. Они рассказали, какой смысл вкладывают в украинский символ и показали фото в сине-желтых образах.

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Для знаменитостей, которые путешествуют по миру с благотворительными концертами, разыгрывают флаги для помощи ВСУ и просто популяризируют Украину за границей, за последние несколько лет он стал неотъемлемой частью жизни. OBOZREVATEL собрал поздравления звезд (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певицы Оля Полякова и Надя Дорофеева показали свои фото с выступлений, где пели с флагом в руках. По словам исполнительницы хита "Думы", для нее цвета государственного флага имеют особое значение.

"Синий – это свобода, а желтый – энергия", – написала она.

Известная актриса Наталья Денисенко в роскошном платье сине-желтого цвета написала: "Наш несгибаемый символ. Цвета, которые греют сердце. Ценить, лелеять и беречь свое – это то, чему научила меня война, и то, что я никогда не забуду".

Певица Джамала также предстала в образе синего и желтого цвета, который дополнила золотистыми украшениями.

Певицы Тина Кароль, Настя Каменских, Наталья Могилевская и ведущая Леся Никитюк также не обошли вниманием государственный праздник.

Звезды назвали украинский флаг своим щитом и оберегом. "Пусть наше знамя бережет защитников и защитниц", – попросила Леся Никитюк.

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар назвала государственный флаг "символом несокрушимости, свободы и воли".

Присоединился к поздравлениям также известный ведущий Слава Демин.

"Жаль, что о нас и нашем флаге узнали из-за таких событий, но так круто видеть фото украинского флага в разных уголках мира", – говорится в посте.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия сине-желтого флага в Киеве. Символично, что на нем оставили свои подписи наши защитники из разных уголков страны.

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