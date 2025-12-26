Символ свободы и возвращения домой: ДахаБраха презентовали новый альбом 'Птах'

Мировые амбассадоры украинского этно-хаоса "ДахаБраха" впервые за 5 лет презентуют новый альбом. В долгожданный сборник под названием "Птах" вошли сразу 14 композиций. Обложка авторства Марка Галаневича и фит с Сергеем Жаданом предоставили ей выразительного визуального и поэтического образа, где Птах стал символом свободы и неизбежного возвращения домой.

"Птах" – хроника трансформации нашей жизни. Часть песен была написана задолго до начала полномасштабного вторжения, однако за годы большой войны они успели приобрести новые, иногда пророческие смыслы. На протяжении всего альбома "ДахаБраха" фиксируют контрасты настоящего, мастерски сочетая невыносимую боль потерь со светлой верой в будущее.

Мы все еще найдем

И все еще отмолим

Мы все еще вернем из того, что потеряли

Главное, чтобы птицы оставались крылатыми...

Несмотря на плотный график мирового турне, для записи принципиально выбрали родной город – работа над сборником проходила в Киеве на студии Kaska. Запись и сведение большинства песен доверили Лесику Омодаде, участнику групп "Пирог и Кнут" и "Tik Tu". Музыканты давно стремились к этой коллаборации, ведь Лесик тонко слышит и понимает архитектуру звука "ДахаБрахи". Благодаря сотрудничеству каждая из четырнадцати историй альбома сохранила свою аутентичность, несмотря на разножанровость самого материала.

Пластинка объединяет разные состояния: от обрядовых песен и пронзительной минорной лирики до юмористического трека "Янки", который стал частью альбома благодаря активным просьбам слушателей. Фокус-треком выбрали ритмичную композицию "Трипольское техно".

"В этот сборник вошли композиции, созданные в разное время и при разных обстоятельствах. Альбом пестрый стилистически и жанрово, возможно, даже немного хаотичный. Но хаос как первооснова рождения чего-то нового никогда нас не пугал. Верим, что эта музыка для кого-то станет воодушевлением, для кого-то – надеждой, для кого-то – пространством для размышлений или неизведанным путешествием в нашу музыкальную вселенную", – комментируют участники группы.

Обложку альбома создал Марко Галаневич. Птичьи мотивы, которые давно присутствуют в его живописи, стали ключевым символом релиза.

"Из девяти или десяти вариантов оформления большинство картин служили лотами на благотворительных аукционах во время недавних гастролей в США. Работу, которая была второй в списке претендентов, приобрели в Калифорнии за 2600$ в поддержку Сил обороны Украины. А оригинал, который в итоге стал официальным лицом "Птаха", мы решили пока не продавать", – делится Марко Галаневич.

Треклист альбома:

Vesilna 9 nedilechok You lie Kosari kosiat’ Kozak (redux) Rozhestvo Shchedryi metal Dytyatochko Plach Plyve choven Ptakh (feat. Serhiy Zhadan) Trypilske techno Oh lá lá Yanky

Альбом "Птах" уже доступен для прослушивания на всех музыкальных платформах. Напомним, недавно группа "ДахаБраха" порадовала своих поклонников серией видеоклипов на песни "9 неділечок", "Козак (redux)" и "Дитяточко".

