Сильвестр Сталлоне очаровал фото с младшей дочерью, которой очень гордится: она писательница, актриса и художница

Голливудская звезда Сильвестр Сталлоне растрогал серией семейных фото, посвященных младшей дочери Скарлетт, которая отпраздновала 24-летие 26 мая. Актер показал архивный снимок, на котором держит маленькую дочь на руках, а также более новый кадр, где уже взрослая Скарлетт приносит ему кофе, будто официантка.

Серию фото Сталлоне опубликовал в Instagram, дополнив их эмоциональным поздравлением. "Нашей замечательной дочери Скарлетт: ты и твои сестры ежедневно наполняют меня гордостью!" – написал актер, обратившись к имениннице.

К поздравлениям присоединилась и жена актера Дженнифер Флавин Сталлоне. Она опубликовала отдельный пост, в котором назвала дочь источником любви и радости, подчеркнув ее достижения в литературе, актерстве и живописи.

"Ты приносишь в мою жизнь столько любви и счастья! Я так горжусь всеми твоими достижениями! Твое литературное творчество, актерское мастерство, живопись – но самое главное, что ты невероятный человек, который дарит этому миру столько красоты и доброты! Я люблю тебя, моя доченька!" – написала она.

Флавин также показала семейное фото, где позирует со Скарлетт в одинаковых пижамах дома, а затем добавила подборку детских снимков дочери и несколько, где она уже взрослая.

Отметим, Скарлетт Роуз Сталлоне – младшая дочь актера и модели Дженнифер Флавин, которая родилась в 2002 году в Лос-Анджелесе. Она росла вместе со старшими сестрами Софией и Систин и с детства оставалась вне внимания публики, ведя довольно частный образ жизни несмотря на статус звездной семьи.

Сейчас Скарлетт Сталлоне постепенно строит собственную карьеру. Она пробует себя в актерстве: появлялась в сериале "Король Талси". Проект стал для нее одной из первых заметных ролей и дал возможность работать рядом с отцом, ведь он там также снимается.

Кроме актерства, Скарлетт активно развивается в модной индустрии. В 2024 году она дебютировала как модель на Неделе моды в Нью-Йорке, приняв участие в показе Tommy Hilfiger. Тогда ее поддержала вся семья, а отец впоследствии публично признался, что гордится ее выходом в профессиональный fashion-мир.

Также Скарлетт интересуется творчеством вне камеры – в частности литературой и живописью, о чем упоминала ее мать. В семье ее описывают как наиболее спокойную и сосредоточенную из трех сестер.

