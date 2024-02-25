Штаны Adidas, красные носки и сумка за $180: застигнутая врасплох Монро попала на видео

Популярную украинскую ведущую и блогершу Монро, которая находится в процессе трансгендерного перехода, неожиданно подловил на улицах Львова инфлюэнсер Николас Карма. Он поинтересовался у своей звездной собеседницы, сколько стоит ее лук.

Монро продемонстрировала довольно яркий необычный аутфит, состоявший, в частности, из анималистически принтованных штанов Adidas и акцентных красных носков в тандеме с белыми кроссовками. Соответствующее видео Карма разместил на личной странице в Instagram.

Когда к знаменитости подошел Николас Карма, она несколько испугалась и даже выкрикнула от неожиданности. Монро отметила: "Когда смотришь ваши видео, кажется, что это постановка. Друзья, все на самом деле. Так со спины подбегают".

На Монро можно было увидеть мягкое пальто серого цвета от украинского бренда, которое она дополнила широким шарфом такого же оттенка с мерцающими вставками в виде звездочек. Стоимость верхней одежды, по словам ведущей, – 4200 гривен, но она покупала ее со скидкой.

Голубые укороченные брюки с животным черно-белым принтом от Adidas, как рассказала Монро, обошлись ей в 1300 гривен, а белые кроссовки от PUMA – 1600 гривен.

Образ дополняла поясная сумочка трендового бордового цвета Rebecca Minkoff, которую звезде подарили. Впрочем, Монро знает стоимость аксессуара – 180 долларов или 6900 гривен.

Самое дорогое в аутфите Монро, как отметила она сама, – это часы. Звезда купила их себе на 30-летие, то есть почти 16 лет назад. На тот момент они стоили 4000 гривен.

Также ведущая продемонстрировала массивные серьги, а завершением ее образа стал нежный макияж и уложенные легкими волнами короткие белоснежные волосы.

Как писал OBOZ.UA, Монро из-за обучения на клинического психолога, а впоследствии в Международной ассоциации проективных методик пришлось посетить военкомат, ведь ее официальный пол – мужской. Сейчас знаменитость с улыбкой вспоминает эти события и заявляет, что в случае мобилизации "приспособилась бы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!