Есть военный билет и прошла ВВК: Монро раскрыла планы на случай вручения повестки и службы в ВСУ

Украинский блогер и травести-дива Монро много лет находится в процессе трансгендерного перехода, но из-за обучения на клинического психолога, а затем в Международной ассоциации проективных методик и полномасштабного вторжения России ей пришлось посетить военкомат из-за официального пола – мужчины. Сейчас она с улыбкой вспоминает эти события и в случае мобилизации заявляет, что "приспособилась бы".

В подкасте "Ночі Дівочі" звезда утверждает, что осмелилась посетить Территориальный центр комплектования и социальной поддержки самостоятельно, но очень переживала за отношение к себе из-за трансгендерности. Впоследствии ее направили проходить военно-врачебную комиссию, и туда она шла "как на расстрел".

"У меня есть документы, военный билет. Прошла ВВК. Сама пришла [в ТЦК]. Направили на ВВК. Пришла в 9 утра с анализами. Прошла ВВК одну, другую. Шла я как на расстрел. Мне нужен был документ, потому что я поступила учиться. С моим диагнозом у меня отсрочка", – сообщила она.

Монро признается, что решение посетить военкомат было тяжелым для нее – пришлось пользоваться услугами юриста. Впрочем, чтобы получить свои документы, она была готова на все.

"Мне сложно об этом говорить. У меня был старый-старый документ. Возможно, и его было бы достаточно, но я решила закрыть этот вопрос. Я прогуглила все, консультировалась с юристами. Я понимала, что это либо будет отсрочка, либо будет "вилучено". Мне нужен был документ, я была готова на все", – рассказала звезда.

Она рассказала, что на врученную повестку будет реагировать "адекватно", но отметила, что имеет отсрочку. Впрочем, если ее мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины, к войску "приспособилась бы", о чем рассказала блогер уже за кадром.

В подростковом возрасте Монро страдала от клеветы из-за своего неприятия мужского тела, поэтому ожидала, что пройти военную комиссию будет морально сложно.

"Я ожидала взглядов. Это же все мои травмы и страхи с детства, с подросткового возраста. Для меня ужаснее всего было находиться в помещении, где большое количество гетеросексуальных мужчин. И вот я с пакетом документов пришла. Но никто мне ни слова не сказал, кто узнавал, просили фото. Я не осознаю до конца степень народной любви. И это для меня было просто до слез. Все хотели помочь", – вспоминает Монро.

Еще одним мужским аспектом, от которого звезда не может избавиться, является паспорт, который она сменила из-за достижения 45 лет. В правовом поле Монро мужского пола, но, имея возможность, свою фамилию она сменила с Федяева на Монро. Впрочем, отчество должно остаться неизменным – Петрович.

"Монро. Все. Это фамилия. Это добавляет уверенности. Почему я этого не сделала раньше, не понимаю. Я жила в ужасе", – рассказала она.

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