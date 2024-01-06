Шер старше своего парня на 40 лет, а Мадонна – на 35: звездные пары, где женщина значительно старше избранника

Есть звездные женщины, которые бросают вызов стереотипам: встречаются и играют свадьбы с мужчинами, гораздо моложе себя – и при этом счастливы. Так, американская певица и танцовщица Мадонна постоянно крутит романы с юными бойфрендами. Кинорежиссер Гай Ричи младше ее на 10 лет, танцовщик Ахламалик Уильямс – на 35, а модель Эндрю Дарнелл – на 41! Вскоре после расставания с последним 64-летняя знаменитость начала встречаться с 29-летним боксером Джошем Поппером, с которым чудесно ладит до сих пор.

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Какие еще селебрити имеют романтические отношения или вступили в брак с гораздо младшими избранниками? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден

Американская актриса и супермодель Кэмерон Диас всегда была убеждена в том, что людей тянет друг к другу по разным причинам, но точно не из-за возраста. Когда-то звезда долгое время встречалась с американским музыкантом и актером Джастином Тимберлейком, младше ее на 9 лет. Теперь она, с 2015-го, в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом, младшим на 7 лет.

2. Хайди Клум и Том Каулитц

Немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум к 44 годам успела дважды выйти замуж, развестись и родить четырех детей. Лишь потом обрела настоящую любовь: ее избранником стал на 16 лет младше гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Пара сыграла свадьбу в 2019-м, и до сих пор имеет теплые отношения. Обоих не смущает разница в возрасте (исключение – когда недоброжелательные подписчики напоминают Хайди об этом).

3. Аарон Тейлор-Джонсон и Сэм Тейлор-Джонсон

Режиссер Сэм Тейлор-Джонсон и актер Аарон Тейлор-Джонсон в браке с 2012-го. Их разница в возрасте – 23 года, однако супруги спокойно воспринимают это. В одном из интервью Аарон лаконично сказал: "Как только я ее увидел, понял, что это – моя родственная душа. Мне трудно объяснить свои чувства словами. Просто я осознал, что встретил ту самую... Я уверен в своем выборе. Но я не собираюсь открывать вещи, которые для меня действительно ценны".

4. Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон

Первая леди Франции Брижит Макрон когда-то преподавала французский язык и литературу. Кроме того, руководила театральным классом в La Providence (иезуитская школа), где и познакомилась со своим учеником и будущим мужем Эмманюэлем Макроном. В тот момент ему было 15, а ей – 39 (разница в возрасте – 24 года). Влюбленные почти сразу закрутили роман (о чем стало известно, когда ему исполнилось 18). Спустя много лет, в 2007-м, они сыграли свадьбу, и сейчас продолжают нежно заботиться друг о друге.

5. Шер и Александр Эдвардс

77-летняя американская певица и автор песен Шер полгода крутила роман с 37-летним рэпером Александром Эдвардсом. Пара распалась весной 2023-го, однако продолжает тайно встречаться. "Они еще официально не вместе, но им снова нравится проводить время вместе. Они делают друг друга счастливыми", – сказал инсайдер Us Weekly.

Ранее OBOZ.UA писал о голливудских парах с огромной разницей в возрасте – от 12 до 36 лет.

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