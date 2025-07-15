'Шел по Киеву как хозяин': 95-летняя Лина Костенко вспомнила, как смеялась над Путиным, когда шла позади него, и указала на важный нюанс

Украинская писательница Лина Костенко в интервью Сергею Жадану вспомнила уникальный момент из своей жизни – как когда-то увидела российского диктатора Владимира Путина на пустом Крещатике. По словам Костенко, он шел по Киеву "как хозяин", без явного сопровождения украинских чиновников, и эта сцена произвела на нее впечатление своей символичностью и напряженной атмосферой.

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Эти воспоминания поэтесса озвучила в большом интервью, которое опубликовали на YouTube-канале "Радио Хартия". В беседе Лина Васильевна вспомнила, как вместе с друзьями шла из Киево-Могилянской академии и неожиданно оказалась позади Путина.

По ее словам, на Крещатике было почти безлюдно. Именно в этот момент из пассажа вышел Путин в сопровождении охранников в черном, которые старались оставаться незаметными. Костенко отметила, что тогда случайно наткнулась на одного из охранников и в шутку назвала его "ниндзя".

"Я же написала в "Записках" ("Записки украинского самашедшего". – Ред.), как ходил Путин по Киеву. Между прочим, никто не заметил. Кроме одного. Кроме Юрия Щербака. Я читала у него, что он из окна видел этот проход Путина. Это тот самый проход, который видели мы. А мы шли за ним. Мы шли за Путиным тогда. Я же ударилась об его охрану. Я шучу, что я ударилась. Дело в том, что как-то я зацепилась и сказала нашим: "Смотрите, это какой-то ниндзя". И он шел по всему Крещатику, – рассказала Костенко. – И мы шли и очень шутили. И я тогда сказала: "Это же Путин сейчас идет по Крещатику и думает: "Мать-перемать городов русичей".

Больше всего ее поразила неочевидная, но четко ощутимая демонстрация превосходства – Путин шел, будто уже имел Киев в своем распоряжении. И хотя формально не было признаков агрессии, Костенко уже тогда поняла, что эта "прогулка" имела подтекст.

"Он шел по Киеву как хозяин, – заметила писательница. – Из-за домов выбегали какие-то люди с автоматами, перебегали за Бессарабку. Я тогда поняла, идя за этой компашкой, ну как, чтобы Россия выпустила Украину".

Напомним, последний официальный визит диктатора Владимира Путина в Украину состоялся в 2013 году, перед началом Революции достоинства и аннексии Крыма. После 2014 года он больше не появлялся на территории Украины, а с 2022-го стал инициатором полномасштабной войны.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лина Костенко вспомнила первую встречу с Павлом Тычиной, который неожиданно стал сторонником СССР. Они увиделись в юности поэтессы, когда она еще была школьницей.

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