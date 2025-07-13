'Это очень печальная история': Лина Костенко вспомнила свою первую встречу с Павлом Тычиной, который неожиданно стал сторонником СССР

Легендарная украинская писательница Лина Костенко вспомнила свою первую встречу с Павлом Тычиной – поэтом, который был для нее символом гениальности, но впоследствии стал одним из тех, кто поддержал советский режим. Встреча состоялась в юности поэтессы, когда она еще была школьницей.

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Воспоминаниями она поделилась во время разговора с певцом и писателем Сергеем Жаданом. Судьбоносная встреча произошла в день ее выпускного экзамена – тогда, как вспоминает писательница, по школе вдруг пронеслась весть: Тычина приезжает. На тот момент поэт занимал должность министра образования УССР, а его появление в школе вызвало и восторг, и растерянность.

"Все было красиво, торжественно", – вспомнила Костенко.

В школе уже тогда знали о ее литературных способностях и называли "поэтисткой". Учителя решили передать ее стихи Тычине. "К Тычине попали мои стихи. Я знаю, что он очень хорошо ко мне отнесся", – рассказала она.

Однако Костенко также призналась, что несмотря на эту доброжелательность, она отказалась брать от Тычины рекомендацию в Союз писателей. Причиной стало то, что во время их разговора она почувствовала напряжение и заметила его намеки на то, что диалог могут прослушивать.

Однако главное, что оставило глубокий след в ее памяти, – это трансформация самого Павла Тычины. Костенко с болью вспомнила, как тот, кто был для нее образцом гениального поэта, превратился в автора официозных стихов по заказу власти.

"Знаете, что это все очень печальная история. Тычина был гениальным поэтом периода "Вместо сонетов и октав", – вспомнила писательница. – Я как подумаю: таких поэтов в мире мало. А потом вдруг он стал одописцем. С ними со всеми случилось такое. И с Бажаном это случилось, и с Рыльским случилось. Но слава Богу, мы тогда не знали еще этого. Это же я училась в школе еще".

Отдельно Костенко вспомнила и стихотворение "Партия ведет", написанное Тычиной во времена его полной лояльности к советской идеологии. "Мы очень не любили этого учить", – призналась она. По ее словам, на тот момент уже было понятно, что у поэта изменился не только стиль, но и внутреннее творческое наполнение.

Павел Тычина был министром образования УССР с 1943 по 1948 год. Его раннее творчество – в частности стихи из сборника "Солнечные кларнеты" и "Вместо сонетов и октав" – считается вершиной украинской поэзии XX века. Однако впоследствии поэт начал писать идеологически выверенные тексты, из-за чего его наследие долгие годы воспринималось противоречиво.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лина Костенко высмеяла Россию в новом стихотворении. При этом украинцев она назвала достойной нацией, которая героически выдерживает войну против оккупантов.

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