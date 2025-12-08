'Шахед' уничтожил квартиру: звезда Детского Евровидения Артем Котенко обратился за помощью

В ночь на 8 декабря российский ударный беспилотник типа "Шахед" попал в многоквартирный жилой дом в Ахтырке Сумской области. В результате атаки серьезно пострадало жилье сестры певца и участника Детского Евровидения 2024 Артема Котенко – семья осталась без квартиры и имущества.

Видео дня

Об этом артист сообщил в своих InstaStories, отметив, что удар дронов пришелся именно по дому родного для него человека. К счастью, семьи девушки, вероятно, не было дома в то время.

"Сегодня ночью в Ахтырке шахеды попали в дом моей сестры... Они остались без квартиры, нет ничего", – написал Котенко и попросил о финансовой помощи, оставив банковские реквизиты.

Ахтырка является родным городом Артема Котенко. Именно с мыслью о нем он представлял Украину на Детском Евровидении 2024 с песней "Дім" (Hear Me Now) – композицией на украинском и английском языках о потере родного дома из-за российской агрессии. Артист родился в Ахтырке Сумской области и, несмотря на войну и близость к фронту, не покидает город.

Как писал OBOZ.UA, российскую атаку подтвердил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, агрессор запустил по Ахтырской громаде несколько ударных беспилотников, один из которых попал в многоэтажку. Сначала было известно о пяти пострадавших, позже количество раненых возросло до семи человек.

Спасатели эвакуировали 35 жителей из поврежденного дома. После попадания дрона в здании возник пожар. Удар был нанесен прицельно по гражданской инфраструктуре в то время, когда люди спали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!