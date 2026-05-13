Сеть взорвалась мемами после первого полуфинала Евровидения: самые смешные образы и с кем себя сравнивают украинцы

Во вторник, 12 мая, в Вене (Австрия) состоялся первый полуфинал Евровидения 2026, в котором выступили 15 стран. Зрители активно обсуждали номера участников, а сеть буквально заполонилась шутками, мемами и сравнениями с реалиями жизни украинцев.

Видео дня

После эфира пользователи Threads начали массово публиковать реакции на самые яркие выступления вечера. Больше всего мемов традиционно касались нестандартных постановок, странных костюмов и неожиданных сценических решений.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2026.

Одним из самых обсуждаемых стали выступления Черногории и Греции. Немного "досталось" также Португалии. На сцене появились мужчины под спокойную лирическую композицию, и украинцы мгновенно нашли для номера собственное объяснение. В сети начали шутить, что это "таксисты, которые "таксуют для души".

Не меньше внимания получила и Греция. Во время номера певец ездил по сцене на самокате мимо огненных столбов, что вызвало волну шуток об украинских буднях во время воздушных тревог. Другие зрители сравнили постановку с поведением домашних любимцев.

Отдельной темой для шуток стал номер Хорватии. Часть украинцев увидела в выступлении отсылку к Jerry Heil и ее сценическому образу на нынешнем Нацотборе.

Другие мемы:

Напомним, уже 14 мая певица LELÉKA представит Украину во втором полуфинале Евровидения 2026 в Вене. Она выступит под номером 12.

Ранее OBOZ.UA писал, что LELÉKA рассекретила символический призыв к Европе в образе бандуриста, который будет выступать с ней на сцене. Еще после первых репетиций артистка намекала, что зрители увидели еще не все детали постановки, а часть смыслов команда намеренно оставила "на потом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!