УкраїнськаУКР
русскийРУС

Сеть обсуждает странную реакцию Билла Клинтона на рассекреченные фото из "файлов Эпштейна": адвокат попытался спасти его, но провалился

Анастасия Какун
Шоу Oboz
4 минуты
2,6 т.
Сеть обсуждает странную реакцию Билла Клинтона на рассекреченные фото из 'файлов Эпштейна': адвокат попытался спасти его, но провалился

42-й президент США Билл Клинтон спровоцировал бурное обсуждение в сети после того, как дал показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Пользователи заметили, что, просматривая ряд рассекреченных фотографий, связанных с сексуальным преступником, политик выглядел на удивление спокойным и даже радостным, поэтому создавалось впечатление, будто он ностальгирует по тем временам.

Видео дня

Обратив внимание на странное поведение Клинтона, его адвокат попыталась улучшить ситуацию и спасти имидж клиента, однако провалилась. Ролик с соответствующим моментом быстро завирусился на просторах платформы X.

На видео можно увидеть, как Билл Клинтон внимательно рассматривает фотографии с улыбкой на лице. Через несколько секунд его адвокат забрала со стола документы и хотела положить в другое место, однако бывший президент США быстро вернул бумаги себе. Он продолжил просматривать рассекреченные кадры из "Файлов Эпштейна", более того, даже указывал пальцем на какие-то конкретные детали. И все же адвокат в конце концов смогла успокоить политика.

Сеть обсуждает странную реакцию Билла Клинтона на рассекреченные фото из "файлов Эпштейна": адвокат попытался спасти его, но провалился

Странное поведение Билла Клинтона активно обсуждают на просторах сети. Одни юзеры иронично отмечают, что в тот момент политик вспомнил "хорошие времена" из прошлого, тогда как другие откровенно называют его реакцию неуместной.

"Билл Клинтон улыбается, просматривая старые фотографии Эпштейна и кивает головой, вспоминая прошлое. Адвокат вырывала их из рук Билла".

Сеть обсуждает странную реакцию Билла Клинтона на рассекреченные фото из "файлов Эпштейна": адвокат попытался спасти его, но провалился

"Это дико. Билл Клинтон просматривал документы по делу Джеффри Эпштейна во время того, как давал показания. Посмотрите на его лицо. Смотрите, какой он счастливый и заинтересованный. Ощущение, будто он вспоминает и снова все это переживает... Чистая радость".

Сеть обсуждает странную реакцию Билла Клинтона на рассекреченные фото из "файлов Эпштейна": адвокат попытался спасти его, но провалился

"Бывший президент Билл Клинтон просматривал старые фотографии Эпштейна, улыбаясь и кивая головой во время дачи показаний, пока его адвокат не вмешался и не забрал их".

Сеть обсуждает странную реакцию Билла Клинтона на рассекреченные фото из "файлов Эпштейна": адвокат попытался спасти его, но провалился

Что сказал Билл Клинтон о рассекреченных фото

Когда 42-й президент США давал показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей, особое внимание было уделено фотографии, где он отдыхает в джакузи рядом с женщиной, чье лицо было скрыто. По словам Билла Клинтона, он понятия не имел, что кто-то тогда его фотографировал, однако почти полностью убежден, что кадр был сделан в Брунее во время его турне в рамках инициативы по борьбе со СПИДом.

Тогда политик якобы познакомился с султаном и премьер-министром страны Хассаналом Болкиахом, который настоял на том, чтобы он остался в конкретном отеле и воспользовался бассейном: "Я так и сделал. А потом вышел и пошел спать очень истощенный". Отдельно Клинтон отметил, что не имел с женщиной на фотографии интимных отношений.

Сеть обсуждает странную реакцию Билла Клинтона на рассекреченные фото из "файлов Эпштейна": адвокат попытался спасти его, но провалился

Другое фото из "файлов Эпштейна" показывает, что Билл Клинтон плавал в джакузи вместе с сексуальным преступником и его сообщницей Гислейн Максвелл. Как заверил политик, он отдыхал в бассейне незадолго перед сном и не знал, кто находится с ним в воде, однако точно помнит, что в комнате был агент Секретной службы США.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Билл Гейтс впервые признал, что во время брака с Мелиндой Гейтс крутил романы с двумя русскими девушками, после чего, по данным из файлов Эпштейна, подцепил венерические заболевания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe