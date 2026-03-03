Сеть обсуждает странную реакцию Билла Клинтона на рассекреченные фото из 'файлов Эпштейна': адвокат попытался спасти его, но провалился

42-й президент США Билл Клинтон спровоцировал бурное обсуждение в сети после того, как дал показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Пользователи заметили, что, просматривая ряд рассекреченных фотографий, связанных с сексуальным преступником, политик выглядел на удивление спокойным и даже радостным, поэтому создавалось впечатление, будто он ностальгирует по тем временам.

Обратив внимание на странное поведение Клинтона, его адвокат попыталась улучшить ситуацию и спасти имидж клиента, однако провалилась. Ролик с соответствующим моментом быстро завирусился на просторах платформы X.

На видео можно увидеть, как Билл Клинтон внимательно рассматривает фотографии с улыбкой на лице. Через несколько секунд его адвокат забрала со стола документы и хотела положить в другое место, однако бывший президент США быстро вернул бумаги себе. Он продолжил просматривать рассекреченные кадры из "Файлов Эпштейна", более того, даже указывал пальцем на какие-то конкретные детали. И все же адвокат в конце концов смогла успокоить политика.

Странное поведение Билла Клинтона активно обсуждают на просторах сети. Одни юзеры иронично отмечают, что в тот момент политик вспомнил "хорошие времена" из прошлого, тогда как другие откровенно называют его реакцию неуместной.

"Билл Клинтон улыбается, просматривая старые фотографии Эпштейна и кивает головой, вспоминая прошлое. Адвокат вырывала их из рук Билла".

"Это дико. Билл Клинтон просматривал документы по делу Джеффри Эпштейна во время того, как давал показания. Посмотрите на его лицо. Смотрите, какой он счастливый и заинтересованный. Ощущение, будто он вспоминает и снова все это переживает... Чистая радость".

"Бывший президент Билл Клинтон просматривал старые фотографии Эпштейна, улыбаясь и кивая головой во время дачи показаний, пока его адвокат не вмешался и не забрал их".

Что сказал Билл Клинтон о рассекреченных фото

Когда 42-й президент США давал показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей, особое внимание было уделено фотографии, где он отдыхает в джакузи рядом с женщиной, чье лицо было скрыто. По словам Билла Клинтона, он понятия не имел, что кто-то тогда его фотографировал, однако почти полностью убежден, что кадр был сделан в Брунее во время его турне в рамках инициативы по борьбе со СПИДом.

Тогда политик якобы познакомился с султаном и премьер-министром страны Хассаналом Болкиахом, который настоял на том, чтобы он остался в конкретном отеле и воспользовался бассейном: "Я так и сделал. А потом вышел и пошел спать очень истощенный". Отдельно Клинтон отметил, что не имел с женщиной на фотографии интимных отношений.

Другое фото из "файлов Эпштейна" показывает, что Билл Клинтон плавал в джакузи вместе с сексуальным преступником и его сообщницей Гислейн Максвелл. Как заверил политик, он отдыхал в бассейне незадолго перед сном и не знал, кто находится с ним в воде, однако точно помнит, что в комнате был агент Секретной службы США.

