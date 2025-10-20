Сестра Марины Поплавской рассказала о странном знаке на могиле звезды 'Дизель Студио'. Видео

Родная сестра известной актрисы Марины Поплавской, которая трагически погибла семь лет назад, рассказала о трогательной истории, которая произошла с ней, когда посещала могилу родственницы накануне годовщины смерти актрисы.

Видео дня

По словам Людмилы Поплавской, во время визита на кладбище к могиле прибился пес, который долго не отходил от места упокоения Марины. В интервью OBOZ.UA женщина призналась, что восприняла это как символическое послание.

Популярная украинская актриса, прима проектов "Дизель Студио" Марина Поплавская погибла 20 октября 2018 года в результате ДТП в автобусе, который вез коллектив с гастролей во Львове в Киев. Накануне очередной годовщины трагической даты ее сестра Людмила наведалась на кладбище, где стала свидетелем странного и трогательного момента – к могиле прибежала бродячая собака, которая долго не отходила от нее. Женщина предположила, что это было неслучайное совпадение.

"Крутился рядом, а потом лег возле могилы и сидел, пока я не ушла, – рассказала Людмила Поплавская. – Несмотря на погоду: дождь продолжался не один час, лишь иногда пробивалось солнце".

Сестра Марины Поплавской считает появление животного ниоткуда символическим знаком: "По крайней мере так говорят люди. Верю ли я в это сама? Не знаю... Одной нашей хорошей знакомой как-то приснился сон, в котором Марина сказала: "Мне тяжело, что творится вокруг моего имени". И действительно, вы же видите, что покоя нет.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая актриса "Дизель Студио" Яна Глущенко подслушала телефонный разговор водителя, из-за которого погибла Марина Поплавская, и вспомнила странную фразу.

Полное интервью с Людмилой Поплавской читайте на OBOZ.UA здесь. Сестра Марины Поплавской рассказала нам о семи годах после трагедии, конфликте с "Дизель Студио" и разговоре в суде с водителем, который не справился с управлением и стал виновником трагического ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!