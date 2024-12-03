Сергей Жадан рассказал, чем его удивила 94-летняя Лина Костенко, у которой он взял редкое интервью

Украинский писатель и исполнитель Сергей Жадан поделился, чем его поразила легендарная поэтесса Лина Костенко, у которой он смог взять редкое интервью, хотя в течение многих лет лауреат Шевченковской премии отказывается от подобных бесед. По словам лидера группы "Жадан и собаки", 94-летняя деятельница культуры имеет очень острый ум, а больше всего ее удивило то, что она читает его работы.

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Об этом общественный деятель рассказал на YouTube канале "Бомбардир". Жадан отметил, что писательница согласилась на интервью, ведь с уважением относится к нему как мобилизованному человеку, та и всей 13 бригаде НГУ "Хартія", куда вступил артист.

"Она все читает, за всем следит и это удивительно. Мы говорили о моих "Арабесках". Это было неожиданно. Я не знал, что она их читала, еще и проанализировала. Это было интересно услышать от нее", – поделился штаб-сержант.

К тому же Сергей Жадан отметил, что встреча с Линой Костенко состоялась спонтанно. Писательница очень сообразительная и многогранная личность, поэтому их разговор получился довольно интересным.

"У Лины Васильевны очень острый ум и невероятное чувство иронии и самоиронии. У нее невероятно четкая память. Она вспомнила и рассказала много интересного", – сказал лидер группы "Жадан и собаки".

Напомним, в ноябре 2024 года Сергей Жадан посетил легендарную писательницу Лину Костенко. Исполнитель встретился с деятелем культуры в ее квартире и обсудил многие интересные темы, касающиеся литературы и войны. После беседы штаб-сержант поделился с поклонниками совместным фото с легендарным автором, назвав ее "светлой и мудрой женщиной", и отметил, что их разговор будут транслировать по радио "Хартия".

Ранее OBOZ.UA писал, что Сергей Жадан впервые за 4 месяца рассказал, чем занимается в армии и где проходит службу.

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