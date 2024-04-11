Уже не скрывает. Виталий Козловский показал новые фото с женой и мамой его сына

Известный украинский певец Виталий Козловский обнародовал ранее неизвестные фотографии со своей женой, а по совместительству концертным директором Юлией Бакуменко, которая более месяца назад родила ему сына Оскара. Как известно, ранее музыкант тщательно скрывал личную жизнь и даже о рождении первенца рассказал спустя месяц после радостного события. Впрочем, теперь исполнитель, кажется, готов активно делиться семейными фотографиями и рассказывать о любимых людях.

Так, на личной странице Instagram Козловский опубликовал кадры, сделанные еще во время беременности Юлии. Судя по размеру живота, тогда она была уже на поздних сроках.

Артист долго скрывал роман с собственным концертным директором, и даже после известия о рождении сына не сразу рассказал, кто его мама. Теперь Козловский не только делится общими фото, но и нежно обращается к любимой: "Моя".

Потом трогательно добавляет: "Или же в таком положении уже можно говорить мои?"

Юлия также не жалеет теплых слов в адрес любимого. В комментариях под фото она пишет: "Наш самый дорогой муж и папа".

Тем временем фотографии поражают своей изысканностью. Пара решила устроить "беременную" фотосессию в классическом стиле со смокингами и роскошными вечерними платьями.

Юлия сменила несколько образов, примеряя то красные, то черные облегающие платья, в которых можно было хорошо разглядеть ее округлый животик.

Особенно тронул аудиторию кадр, на котором певец позирует в военной форме, поскольку служит в ВСУ, а его избранница в нежном белом платье. Артист держит на животе жены шеврон с надписью "Козловский".

Напомним, ранее Юлия Бакуменко показала трогательные фото с партнерских родов. Она рассказала, что схватки начались в два часа ночи, а к утру маленький Оскар уже был с родителями. Козловский также рассказал о своем пережитом опыте.

Ранее OBOZ.UA также писал, что певец впервые рассказал, как сделал любимой предложение и как они поженились. На тот момент концертная директор уже была беременной. "Юля мыла посуду на кухне. Я просто подошел и сказал, что 29 декабря у меня будет 20-летие творческой деятельности, и мы поженимся. Был сильный обстрел. Мы не выспавшиеся в машине сфотографировались, зашли в ЗАГС, расписались. Даже не сделали ни одной фотографии возле ЗАГСа. После того встретились с друзьями, немного побыли с ними и поехали в торговый центр покупать обручальные кольца", – признался исполнитель. Больше подробностей – в материале.

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