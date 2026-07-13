"Серебряный" призер Евровидения, родившийся в Москве, сделал смелое заявление о России после ссор с друзьями-путинистами

Болгарский певец Кристиан Костов, родившийся в Москве и занявший второе место на Евровидении 2017 в Киеве, высказался о своем отношении к полномасштабной войне России против Украины. Артист признался, что после 2022 года прекратил общение с частью друзей из-за их поддержки российской агрессии.

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Об этом он рассказал в интервью "Мон Дьо: Храмът на Историите", отвечая на вопрос о том, как война повлияла на его личные отношения. По словам Костова, именно он стал инициатором дистанцирования от людей, чьи взгляды не смог принять.

"Да. И, скорее, это произошло по моей инициативе. Мне пришлось немного отдалиться от многих друзей. Они до сих пор остаются моими друзьями. Но я не могу общаться с людьми, которые поддерживают агрессию и ненависть. Мы спорили. Я не могу молчать", – сказал артист.

В то же время певец пояснил, что не может открыто говорить о некоторых вещах из соображений безопасности своей семьи.

"Есть вещи, о которых я не могу говорить публично из соображений безопасности своей семьи. Некоторые просто не могут уехать из-за определенных жизненных обстоятельств", – добавил он.

Также Костов ответил на вопрос, мог ли в нынешних реалиях уроженец России представлять Болгарию на Евровидении. По его мнению, сейчас такая ситуация была бы невозможна. Напомним, в 2017 году 17-летний артист, родившийся в Москве, выступал за Болгарию на международном песенном конкурсе в Киеве и стал "серебряным" призером.

"Не думаю, что это было бы возможно. Не думаю, что это допустили бы. Поэтому я даже не могу представить, как это могло бы произойти, потому что сейчас это просто невозможно", – отметил певец.

Кристиан Костов родился в Москве в семье болгарина и казашки. Несмотря на российское происхождение, он представлял Болгарию на Евровидении 2017, где с песней Beautiful Mess занял второе место.

Однако известно, что в 2014 году он выступил в детском центре "Артек" в оккупированном Крыму, чем нарушил украинское законодательство. Однако из-за несовершеннолетнего возраста Служба безопасности Украины не запретила ему въезд в страну для участия в "Евровидении".

Позже певец также заявлял, что в случае победы на конкурсе хотел бы разбить хрустальный микрофон в Москве. После начала полномасштабного вторжения России его публичная позиция по поводу войны стала значительно жестче.

Как сообщал OBOZ.UA, исполнительный продюсер Евровидения категорично ответил на вопрос, вернется ли Россия на конкурс.

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