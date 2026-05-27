Исполнительный продюсер Евровидения категорически ответил, вернется ли Россия на конкурс, и иронично вспомнил Путина

Исполнительный продюсер Евровидения Герт Карк поставил точку в дискуссии о том, сможет ли Россия снова принять участие в песенном конкурсе. Он отметил, что российские телерадиокомпании были исключены из Европейского вещательного союза (EBU), поэтому, соответственно, нет никаких оснований для возвращения страны-агрессора на музыкальное шоу.

Такое заявление Кларк сделал в интервью эстонскому общественному вещателю, пишет Eurovisionfun. В частности, как подчеркнул исполнительный директор Евровидения, конкурс продолжает оставаться аполитичным, поэтому он не имеет желания вмешиваться в любые межгосударственные конфликты.

"Российские телерадиокомпании не являются членами Европейского вещательного союза (EMB) или были из него исключены. Так что однозначно нет – они не вернутся", – отметил исполнительный продюсер Евровидения.

Прокомментировал Герт Карк и недовольство некоторых стран тем, что Израиль участвует в музыкальном соревновании на фоне войны в Газе. Он в очередной раз подчеркнул, что Евровидение является конкурсом между вещателями, а не государствами. Тогда собеседник вспомнил опыт РФ, которую дисквалифицировали из шоу из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины, в ответ на что Кларк иронично заговорил о российском диктаторе Владимире Путине.

"К счастью, мне вообще не приходится иметь дело с политикой. Я работаю с теми людьми, с которыми мне поручено. Буду честным, я никогда в жизни не голосовал и меня это вообще не интересует. Я всегда отвечаю так: я эстонец, мне и так приходится беспокоиться о Путине, так зачем мне вмешиваться в чужой конфликт?", – высказался Карк.

Напомним, что разговоры о возвращении России на Евровидение вспыхнули после того, как директор песенного конкурса Мартин Грин заявил: "теоретически" допускает такую возможность. По его словам, представитель страны-агрессора сможет выйти на сцену грандиозного шоу в том случае, если российский вещатель докажет независимость от Кремля, мол, это было причиной дисквалификации, а не начало войны против Украины.

Однако позже Мартин Грин открестился от своих слов и сообщил: "Нет никаких разговоров о возвращении российского вещателя на "Евровидение" и нет никаких планов, чтобы это случилось".

