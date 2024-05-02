Селена Гомес потеряла миллион фолловеров за сутки из-за фотографий с новым парнем: что с ними не так

Американская певица и актриса Селена Гомес за сутки потеряла безумное количество подписчиков. Из 429 миллионов число ее фанатов сократилось до 428 миллионов. Это произошло после публикации новых фото артистки с ее бойфрендом – другом певца Джастина Бибера и продюсером – Бенни Бланко.

Найти плохих комментариев под постом звезды невозможно, ведь Гомес позволяет реагировать на фото только близким друзьям. Однако в пабликах фанатов не новость, что некоторые подписчики певицы не в восторге от ее выбора. OBOZ.UA расскажет больше о Бенни, который сделал артистку счастливой, но не угодил ее поклонникам.

Фото, вызвавшие резонанс, были сделаны во время домашнего празднования с тортом. Бенни поздравляли в кругу близких, подготовив для него десерт с обложкой кулинарной книги Open Wide.

Селена Гомес попыталась откусить кусочек снизу, наклонившись на фото к зоне паха Бенни. На других снимках пара вела себя более сдержанно, но это уже не в первый раз звезды публикуют видео и фото с сексуальным подтекстом.

На днях Бланко показал подписчикам, какой стейк готовит девушке, когда хочет, чтобы она улыбнулась или провела с ним ночь. На других фото продюсер и кулинар беззастенчиво лапает Гомес на камеру.

Некоторым из фанатов артистки не нравится такое неджентельменское поведение нового парня Гомес, а другие до сих пор надеются на ее воссоединение с Джастином Бибером. Сама же Селена подчеркивала, что с Бенни чувствует себя счастливее, чем когда-либо.

Впервые они рассказали об отношениях официально в декабре прошлого года. Певица даже похвасталась кольцом на безымянном пальце.

Ранее OBOZ.UA писал, что Селена Гомес засветилась на съемках третьего сезона сериала "Убийства в одном здании" в трендовом кожаном тренче. Как оказалось, это от популярного украинского бренда под названием Olēnich, который основала дизайнер из Одессы Яна Оленич.

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