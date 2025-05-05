Секс-символ украинского кино Цымбалюк откровенно признался, зачем ему участие в шоу 'Холостяк'

Актер Тарас Цымбалюк стал главным героем реалити-шоу "Холостяк 14". Знаменитость, которого давно называют секс-символом украинского кино, не только согласился на участие в романтическом проекте, но и открыто поделился своими личными причинами такого решения.

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По его словам, участие в шоу – не просто спонтанное приключение или пиар-ход, а осознанный шаг, к которому он пришел в определенный момент жизни. Своими мыслями он поделился в InstaStories.

"Я вижу для себя этот проект абсолютно новым телевизионным опытом и, без преувеличения, новым вызовом. У меня сложились отношения с СТБ: было сыграно много ярких ролей. Поэтому, я верю, что и в этом формате родится что-то интересное для зрителей", – сообщил актер.

Его творческий путь уже давно связан с украинским телевидением, поэтому "Холостяк" стал логичным, хоть и неожиданным, продолжением этой работы. Но не только профессиональные факторы стали двигателем. Цымбалюк также откровенно говорит об изменениях в личной жизни. Шоу стало для него возможностью открыться новым знакомствам и, возможно, наконец встретить человека, который глубоко изменит его жизнь.

"Я не состою в отношениях уже несколько месяцев, поэтому я могу органично на себя взять условия этой программы. И я действительно верю, что есть вероятность, что я там могу встретить человека, который по-новому повлияет на мою личную жизнь", – добавил он.

Отдельно актер подчеркивает важность связи со зрителями, которые давно поддерживают его творчество. "Также мне приятно еще в таком амплуа соединиться со зрителями, которые давно следят за моим творчеством. А еще я знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" – любимый проект на ТВ, поэтому буду стараться сделать все, чтобы вы и в дальнейшем оставались фанатами этой программы!" – подытожил Цымбалюк.

Он уже более десяти лет остается одним из самых известных и харизматичных украинских актеров. За его плечами – десятки успешных ролей в кино и сериалах, в том числе в проектах, транслируемых на Netflix. В 35 лет он имеет большую творческую биографию и опыт двух серьезных отношений, которые не завершились созданием семьи.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сеть слили гонорар Цымбалюка за участие в "Холостяке" и имя потенциальной победительницы – известной актрисы. Чтобы уменьшить подозрения, продюсеры якобы пытались создать информационную волну о романе Цымбалюка с артисткой Солохой. Эта попытка результатов не дала.

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