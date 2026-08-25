"Секс-символ" прошлого века Ким Кэттролл, о которой мечтали все мужчины мира, поразила пикантным фото к своему 70-летию
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Актриса Ким Кэттролл, которая в свое время стала одним из самых известных секс-символов мирового кино, отметила 70-летие эффектным черно-белым фото. Звезда культового сериала "Секс в большом городе" позировала в белом халате, сползшем с одного плеча, и продемонстрировала стройные ноги.
Актриса сидела на краю столешницы, скрестив ноги, и улыбалась кому-то за кадром. Лаконичный черно-белый кадр, опубликованный в Instagram, Кэттролл дополнила теплым обращением к поклонникам.
"Мое сердце переполнено! Спасибо за все милые поздравления с днем рождения!" – написала она.
Мировую известность Кэттролл принесла роль Саманты Джонс в культовом сериале "Секс в большом городе". Впрочем, карьера актрисы началась задолго до появления сериала.
Она снималась в фильмах:
- "Порки",
- "Полицейская академия",
- "Большой переполох в маленьком Китае",
- "Манекен",
- "Звездный путь 6: Неоткрытая страна" и других.
В 2002 году Кэттролл вошла в рейтинг самых сексуальных звезд всех времен по версии журнала TV Guide. А роль Саманты Джонс принесла ей международное признание и множество престижных наград.
Актриса пять раз номинировалась на премию "Эмми" и четыре раза – на "Золотой глобус". В 2002 году она стала лауреатом премии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в сериале "Секс в большом городе".
Кэттролл также повторила образ Саманты в двух полнометражных фильмах – "Секс в большом городе" и "Секс в большом городе 2".
В 2021 году британские таблоиды в связи с ее 65-летием вспоминали самые пикантные эпизоды с участием актрисы на экране. Среди них – сцены в "Сексе в большом городе", где Саманта, в частности, появлялась в образе полуобнаженной пожарной. Не менее известным стал момент из фильма "Секс в большом городе", в котором героиня Кэттролл лежит обнаженной на столе, прикрыв тело суши.
Личная жизнь актрисы
Совсем недавно Ким Кэттролл в четвертый раз вышла замуж. Свадьба со звукорежиссером Расселом Томасом состоялась в декабре 2025 года в Лондоне, а среди гостей было всего 12 человек.
Пара познакомилась в 2016 году, когда Кэттролл участвовала в радиоэфире, а Томас работал звукорежиссером. Их отношения длились почти десять лет до свадьбы.
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