"Секс-символ" прошлого века Ким Кэттролл, о которой мечтали все мужчины мира, поразила пикантным фото к своему 70-летию

Актриса Ким Кэттролл, которая в свое время стала одним из самых известных секс-символов мирового кино, отметила 70-летие эффектным черно-белым фото. Звезда культового сериала "Секс в большом городе" позировала в белом халате, сползшем с одного плеча, и продемонстрировала стройные ноги.

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Актриса сидела на краю столешницы, скрестив ноги, и улыбалась кому-то за кадром. Лаконичный черно-белый кадр, опубликованный в Instagram, Кэттролл дополнила теплым обращением к поклонникам.

"Мое сердце переполнено! Спасибо за все милые поздравления с днем рождения!" – написала она.

Мировую известность Кэттролл принесла роль Саманты Джонс в культовом сериале "Секс в большом городе". Впрочем, карьера актрисы началась задолго до появления сериала.

Она снималась в фильмах:

"Порки",

"Полицейская академия",

"Большой переполох в маленьком Китае",

"Манекен",

"Звездный путь 6: Неоткрытая страна" и других.

В 2002 году Кэттролл вошла в рейтинг самых сексуальных звезд всех времен по версии журнала TV Guide. А роль Саманты Джонс принесла ей международное признание и множество престижных наград.

Актриса пять раз номинировалась на премию "Эмми" и четыре раза – на "Золотой глобус". В 2002 году она стала лауреатом премии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в сериале "Секс в большом городе".

Кэттролл также повторила образ Саманты в двух полнометражных фильмах – "Секс в большом городе" и "Секс в большом городе 2".

В 2021 году британские таблоиды в связи с ее 65-летием вспоминали самые пикантные эпизоды с участием актрисы на экране. Среди них – сцены в "Сексе в большом городе", где Саманта, в частности, появлялась в образе полуобнаженной пожарной. Не менее известным стал момент из фильма "Секс в большом городе", в котором героиня Кэттролл лежит обнаженной на столе, прикрыв тело суши.

Личная жизнь актрисы

Совсем недавно Ким Кэттролл в четвертый раз вышла замуж. Свадьба со звукорежиссером Расселом Томасом состоялась в декабре 2025 года в Лондоне, а среди гостей было всего 12 человек.

Пара познакомилась в 2016 году, когда Кэттролл участвовала в радиоэфире, а Томас работал звукорежиссером. Их отношения длились почти десять лет до свадьбы.

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