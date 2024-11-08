Секреты шоу 'Холостяк-13': что скрывают продюсеры и для чего 'Терену' наушник в ухе. Интервью с участницей Юлией Шкурлей

1 ноября стартовала долгожданная премьера 13-го сезона романтического шоу страны "Холостяк". Главным героем стал ветеран войны Александр "Терен". Зрители в кадре видят красивую картинку, чувственные свидания и зарождение чувств. Продюсеры проекта отмечают абсолютную искренность и актуальность сезона в контексте военного времени. Но так ли все идеально?

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Что действительно происходило за кадром? Эксклюзивно для OBOZ.UA Богдан Беспалов взял интервью у участницы "Холостяк-13" Юлии Шкурлей, которая не получила розу от "Терена" в первом выпуске и покинула проект. Женщина согласилась откровенно поделиться своими впечатлениями от шоу.

– Юля, по твоим наблюдениям, участницы "Холостяка" в реальной жизни отличаются своим поведением и характером от образов, которые транслирует телеканал СТБ?

– Во-первых, спасибо, что пригласил. И сразу хочу сказать, что девочки не очень отличаются в жизни от проекта. Они отличаются от того, как их показали. То есть в жизни они такие же, как вы видите на экране. Но именно проект, именно команда шоу решает, какие черты характера подсветить, а какие скрыть. Так же – какие реплики будут обнародованы, а какие – нет. Они выстраивают характер и образ каждой девушки самостоятельно, независимо от ее предпочтений.

– Что тебя мотивировало и почему ты вообще решила поучаствовать в проекте?

– Потому что это необычно. У "Терена" очень интересная история и классный образ. И я, можно сказать, повелась на образ такого харизматичного, веселого, интересного мужчины.

– Насколько мне известно, твой отец тоже военный. Можно ли провести какие-то параллели?

– Да, мне комфортно общаться с людьми военного склада ума. В нашей семье много военных, не только папа. Это обычно честные, прямые люди. Думала, что будет так же и на проекте, и в общении с Александром в частности.

– Как на самом деле проходят съемки? Сложно ли это физически?

– Например, начало подготовки к съемке первой вечеринки – это утро. Завершение съемок – это уже после обеда на следующий день. Без сна, без еды, без перерыва. Только через сутки смогли поесть и немного отдохнуть. Но все равно это без сна, нормального отдыха.

Когда ты уже в этом ритме, когда ты в четыре часа утра сидишь просто уже никакая, ты не хочешь ни общаться, ни улыбаться, тебе все равно, как ты выглядишь. Это оказывает большое влияние на поведение, на самочувствие – на все. Девушки меня поймут: когда ты выглядишь не так, как тебе нравится, ты еще хуже себя чувствуешь. И выбора нет, хотя в начале нам говорили, что ничего не будут делать вопреки нашим пожеланиям.

Когда говоришь, что тебе что-то не нравится, слышишь – "это решение высшего руководства канала, мы на это не влияем и не можем ничего сделать".

– Кто, на твой взгляд, неискренний персонаж? Кому ты лично не веришь? Наверное, были девушки, которым реально понравился Александр, а были и те, кто играет.

– Мне кажется, это Вероника. Она не очень искренняя была по отношению к холостяку. Но на самом деле я думаю, неискренны все. Кроме Инны и Кати. Они волновались, хотели познакомиться с ним. Самое интересное, что от них избавились в первую очередь – тех, кому "Терен" действительно нравился.

– Отличались ли твои ожидания и реальность при знакомстве с "Тереном"?

– Когда мы только познакомились, когда я вышла из машины, он был приветлив, улыбался. Я не могу сказать, что как-то плохо себя вел. Даже поначалу понравился. Но потом, в процессе общения, меня очень разочаровало и демотивировало то, что я увидела: будто не с ним разговариваю, а с другим человеком.

Например, в разговоре или в каких-то репликах, которые он говорил всем девушкам, были очень длинные паузы. У него в ухе был наушник. Очень часто эти паузы были связаны с тем, что Терен слушал подсказки, что ответить дальше или что не забыть сделать. И меня это так демотивировало сразу и как-то разочаровало. Я ожидала включенного в разговор, остроумного мужчину, который тебя поддерживает в общении, подхватывает тему.

– В какой момент ты поняла, что все сильно отличается от ожиданий?

– Во время личного общения. Мы должны были задавать друг другу вопросы. Ну и на том этапе я все поняла, ведь последовали уже нестандартные вопросы с его стороны, о которых я не говорила раньше. Меня это очень разочаровало. Например, "расскажи о папе", "ты ведь с папой ближе, чем с мамой". И я понимаю, что мне тот же вопрос задавали редакторы во время съемок визитки. Я тогда отказалась отвечать.

Во-первых, это не так, потому что мы одинаково хорошо общаемся с родителями. А во-вторых, это все равно, что "скажи, кого ты больше любишь". Я понимаю, что он этой информации не может знать, с кем больше общаюсь. И вообще о "папе" я еще ни слова ему не сказала. В этот момент я конкретно сообразила, что ему подсказывают редакторы. Он просто говорит реплику. Меня это демотивировало.

– Знаешь, очень часто ходят целые легенды и истории о сценарии на проекте, о редакторах, о том, как происходит эта сюжетная линия. На мой взгляд, это не совсем сценарий. Это о том, как в первую очередь психологи проекта и редакторы подталкивают героинь к нужным рефлексиям. То есть они создают искусственные условия для холостяка и участниц и затем получают желаемую сюжетную линию. Ты соглашаешься с этим?

– Да, я соглашаюсь, но все равно внесу один корректив. Я думаю, что общий сценарий шоу есть. Но нет такого сценария, где девочки говорят нужные фразы. Нам разрешали говорить все, что хотим. Все равно они вырежут, если не подойдет. Например, в эфир не дали конфликт по языковому вопросу.

– Какой языковой конфликт?

– Это было по отношению ко мне. Я за кадром общалась с другой девочкой на русском языке. И, кажется, Катя подняла эту тему, кстати, и при всех спросила: "Ты же на украинском языке общаешься в обычной среде?" Я ответила, что да. Она ко мне: "А почему ты врешь?" Я в ответ: "Ты как меня спросила? Общаюсь ли я на украинском? Да, общаюсь. С некоторыми я могу и на русском языке разговаривать. Мой папа военный, воюет с 2014 года, почти с первого дня войны в десантно-штурмовых войсках". Этот конфликт вырезали. Хотя я считаю, что он очень даже актуален. Потому что украинизация, на мой взгляд, должна быть 100%. Я за. Она должна быть не принудительной, а ласковой, как сейчас любят говорить. Это не должна быть агрессия. Если человек не знает каких-либо слов, подскажи!

– Лилия Шакалова – главный психолог проекта. Она работает с девушками во время всего сезона, общается с ними, настраивает на нужный лад. Но при этом говорят, что это человек "советской закалки". Она очень агрессивна в своих проявлениях. И многих девушек довела до серьезных, скажем так, внутренних дисбалансов. После чего им пришлось проходить реабилитацию у других психологов. Что ты можешь сказать о Лилии? Тебе было с ней комфортно?

– Я не уверена, что вообще кому-то может быть комфортно с Лилей. На этапе кастинга – это, наверное, такая психологическая стратегия – она была достаточно агрессивной ко всем и пыталась вывести на эмоцию. Я понимаю это. Ведь сценаристы хотят увидеть участниц в разных проявлениях, их характеры.

Далее проходило личное общение каждой участницы с психологом перед съемками. Они [сценаристы] должны понять, кто какой человек. Ну, опять же, для "сортировки" конфликтов. У меня с ней не было отрицательного опыта. Но я знаю, что у других девушек были с ней проблемы. Я считаю, что где-то в Америке за такое можно было бы подать иск в суд. И не один.

Лиля очень манипулировала собственными историями девушек, что нанесло им психологический удар. И я боюсь подумать, как она дальше работала с участницами. Потому что когда ты изолирован (телефон нельзя, книги нельзя, компьютер нельзя – ничего!), когда ты варишься только в реалиях шоу, все эмоции связаны с проектом. И даже если тебе не понравился холостяк, в таких изолированных условиях возникает симпатия, потому что он один на всех! Кто-то ходит на свидание – зависть, ревность. Откуда это берется? Формируется искусственная действительность. Да, такой террариум. И ты действительно влюбишься, то есть воспринимаешь своим мозгом, что это реальная история. Пока не выйдешь за пределы проекта...

Да, это психологическая история. Это чисто психологический трюк изоляции, сравнимый с гаремом в Османской империи. Девушки не знали никого, кроме султана. И, конечно, он был для них лучшим, самым желанным. Они там сражались за него. Это то же самое. И оно работает.

– Некоторые участники зашли гораздо дальше. Даша Квиткова и Никита Добрынин поженились после проекта. Это абсолютно коммерческий брак, по моему мнению. Потом они развелись. Как ты относишься к формированию семьи как объекта монетизации?

– Если все члены семьи соглашаются, если им так комфортно, если они так счастливы, я отношусь нормально. Потому что я считаю, что если человек счастлив и в комфорте, то может делать все, что хочет, если это не делает некомфортной жизнь других людей.

– Мне рассказывали о том, что Саше на первой вечеринке было гораздо комфортнее общаться с юными девочками 18-20 лет, чем со зрелыми целостными личностями. Ты замечала что-нибудь подобное?

– Да, у меня было такое чувство, ведь видела, кто ему нравится. Те, с кем легко общаться, с кем чувствуешь себя уверенно, в тонусе. Ни одному мужчине не понравится, если с женщиной будет некомфортно, если рядом с ней он не может найти себе место, не знает, куда посмотреть. Мы понимаем это. Просто в данном случае так было даже легче для подсказывающего ему человека. Легче давать подсказки, когда Терен спокоен и уверен. А спокойным и уверенным он действительно был с молодыми лайтовыми девушками.

– В этом сезоне не было ни одной участницы, у которой есть ребенок. Раньше такие истории случались. Это отдельная сюжетная линия для телеканала. Как думаешь, почему? Это прихоть холостяка или просто стечение обстоятельств?

– Я думаю, что прихоти холостяка никого не интересуют. Вообще. Как и участниц. Этого не существует в проекте. Здесь существует, с кем удобно работать, кто более пластилиновый или кто наоборот – очень напорист или конфликтен.

– Знаю, что на проекте были девушки, которые в тот момент уже находились в отношениях. Я даже могу назвать конкретные имена – это Анастасия Юзьвак и Алина Моисеенко. Как ты думаешь, почему они пришли на шоу?

– Я думаю, это позиция бизнесвумен, понятные цели. Они будут просто для пиара, для... Если честно, у меня даже есть подозрения, что Александр там тоже на самом деле для пиара... Я бы не сказала, что увидела какую-то суперзаинтересованность в девушках, хоть в ком-то. То есть это было искусственно. Я же говорю, что это меня разочаровало, у меня пропало желание общаться, что-то рассказывать. Вот когда он меня спросил об отце, я уже не хотела о нем, например, говорить. Потому что смысл рассказывать редактору, который меня слушает через наушник и слышал это уже десять раз?

Все подробности о 13-м сезоне шоу "Холостяк" читайте здесь.

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